شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: لابد من الأخذ بالأسباب في مواجهة كورونا والفطر الأسود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه في ظل الظروف التي يعيشها العالم كله من انتشار الأوبئة التي ربما لم نعهدها من قبل، أولم نعهدها بهذه الصورة وهذا الانتشار فلابد لنا جميعا الأخذ بالأسباب لمواجهتها والتعامل معها ولابد أن يحرص الإنسان على فطرته السليمة النقية الصافية «فطرة الله التي فطر الناس عليها».

وأضاف: «رأينا ما استجد من تبعات فيروس كوورنا وضعف المناعة، حيث أثبتت بعض الأبحاث العلمية أن ما يسمي الفطر الأسود أو الأبيض، أو الأصفر، بعضها ينشط مع ضعف المناعة وبعضها ينشط عند تناول المنشطات لأزمنة طويلة، مما يتطلب أن نعود لفطرنا وأن نأخذ بأسباب العلاج والوقاية».

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة التي ألقاها وزير الأوقاف حول «كيف نستمطر الرحمات الربانية»، عقب افتتاحه لمسجد القصبى بقرية نشا في محافظة الدقهلية، وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بحضور بحضور الشيخ عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، والشيخ خالد صلاح الدين، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وقيادات وزارة الأوقاف.

وأضاف الوزير، خلال الخطبة، أنه في ظل ما نواجهه اليوم من تحديات فلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فنلجأ لله ونقف على بابه ونطلب منه ونتضرع إليه في كل وقت وحين، مع عدم الاستهانة بالأسباب، فقد اقتضت حكمة الله أن يجري المسببات على أسبابها فمن أخذ بالأسباب مع صدق اليقين وقاه الله من كل سوء فعلينا أن نحرص بصدق على كل الإجراءات الوقائية والصحية والطبية وعلينا ارتداء الكمامة ارتداء حقيقيا لا شكليا، وأن نقصد من ذلك مرضاة الله عز وجل وعدم إيذاء الآخرين، واتباع كل إجراءات التباعد، سائلين الله أن يحفظنا ويحفظكم ومصر والعالم كله.

ووجه وزير الأوقاف كلمة للأئمة، قال فيها «إن الوزارة تنفذ خطتها الجديدة في الدعوة والتوعية وفقا للمتغيرات التي حدثت في العالم خاصة مع ظهور وباء كورونا وأمراض العصر وهذه الخطة تستهدفاننتشار الدعوة وأيضا التوعية على أوسع نطاق من خلال استخدام كافة وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك تحت مفهوم «الدعوة الإلكترونية»، مع تعظيم دور المساجد وأئمتها.

وأكد أن دور الإمام ومهمته هي مهمة متكاملة دينيا ووطنيا في الدعوة إلى الله والتوعية الصحية والمجتمعية والبيئية والتصدي للشائعات الهدامة التي تستهدف استقرار الوطن، مشيرا إلى أن مصر وشعبها يقفون خلف القيادة المصرية الحكيمة الممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يواصل العمل ليلا ونهارا من أجل مصر وشعبها العظيم.