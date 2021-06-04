شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الامتحانات العملية للدبلومات الفنية غدًا ولمدة أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن مقرات مدارس التعليم الفنى على مستوى الإدارات التعليمية مستعده لاستقبال الطلاب للامتحانات العملية والمعملية والورش للدبلومات الفنية والتى سوف تنعقد خلال الفترة من غدا السبت الموافق 5 يونيو إلى الخميس17 الموافق يونيو 2021، ثم تنطلق الامتحانات النظرية يوم السبت الموافق 19 يوينو إلى الخميس 1 يوليو 2021 م وتم تجهيز المقرات والجان بمدارس الجيزة للتعليم الفنى لاستقبال 60529 طالب وطالبة بمختلف التخصصات النوعية «تجارى وصناعى وفندقى وزراعى» ومقسم على 218 لجنة.

وأكد الجيار أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار اليوم لمتابعة العملية الامتحانية بكل مدارس وإدارات الجيزة المختلفة لحل وتلافي أي مشكلة تعوق الامتحانات والعمل على حلها فورا كما توجد غرف عمليات فرعية بالادارات التعليمية لرصد أي معوقات ومشكلات والعمل على حلها فوراً وقوعها وابلاغ غرفة العمليات المركزية بالمديرية.

وأعلن توفير عدد 65 استراحة و1100 سرير مجهزين على أعلى مستوى من دورات مياه وأجهزة طهى ومراوح وثلاجات للمعلمين المنتدبين خارج المحافظة لاعمال الامتحانات.

وأكد المهندس حمدى السيد مدير عام التعليم الفنى بالمديرية بأن المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب إلى يعقد بها الامتحانات العملية والنظرية والتنبية على أن تعلق الجدول بمكان واضح لجميع الطلاب وتجهيز المعامل والروش لعقد الامتحانات المعملية والعملية حسب كل تخصص مع تجهيز اعداد اللجان بكل مقر لجنه طبقا لمعدل اعداد الطلبة التي حددته الوزارة في ظل جائحه فيروس كورونا المسجد مع توفير المناخ المناسب لحسن سير واستقرار الامتحانات.

وشدد «الجيار» على تقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالب باللجنة للحفاظ على المسافات الآمنه بين الطلاب اثناء اداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام اجهزة الكشرف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير .

كما تم التنبيه على جميع الطلاب بأن كل طالب يستخدم أدواته وعدم استخدام أدوات الاخرين مع تعليق لوحات ارشادية للتوعيه ضد فيروس كورونا. وشدد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة مع إتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة في مواجهة فيروس كورونا وعدم الدخول إلا بارتداء الكمامات.