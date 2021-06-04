شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف أعمال بناء مخالف خلف مخازن الآثار بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن مجلس مدينة الأقصر، برئاسة العميد طارق لطفى رئيس المدينة، صباح اليوم الجمعة، من إيقاف أعمال بناء مخالفة بشارع المداكير خلف مخازن الآثار بمنطقة أبوالجود .

وأوضح أيمن حسين رئيس حي وسط، أنه أثناء المرور اليومي بالحي تبين وجود أعمال بناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن تشوين مواد بناء وتركيب شدة خشبية استعداداً لصب سقف بالدور الثالث العلوي بأحد العقارات بمنطقة أبوالجود .

وأضاف أنه تم إخطار العميد طارق لطفي بالواقعة وتم إيقاف أعمال البناء في المهد، لافتاً إلى أن البناء المخالف على مساحة ١٢٠ م٢، وانه تم فك الشدة الخشبية، ومصادرة مواد البناء وذلك بمشاركة رجال حي وسط والإدارة الهندسية وحملة المعدات الثقيلة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب العقار وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.

ومن جانبه أكد رئيس مدينة الأقصر إلى أنه جاري تكثيف المتابعة على مدار اليوم خاصة خلال فترة الاجازات لرصد أي مخالفة بناء وإزالتها في المهد فوراً، لافتاً إلى أهمية التزام جميع المواطنين باتباع اللوائح والقرارات المنظمة لأعمال البناء حتى لا يضع أحد نفسة تحت طائلة القانون.