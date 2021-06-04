شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حريق المؤسسة العقابية بالمرج ومصرع 6 أطفال وإصابة 15 آخرين.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الخليج 365 بثا مباشرا، من أمام المؤسسة العقابية بمنطقة المرج، لتغطية حادث مصرع 6 أطفال وإصابة 15 آخرين فى حريق داخل غرفتهم بالمؤسسة.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للأطفال للمصابين في حريق نشب داخل المؤسسة العقابية بالمرج تمهيدا لسماع أقوالهم.

وقررت التحفظ على مسئولين بالمؤسسة العقابية التابعة لوزارة التضامن بمنطقة المرج، تمهيدًا للاستماع لأقوالهم في وفاة 6 أطفال بسبب حريق نشب داخل المؤسسة، وقررت النيابة استدعاء مدير المؤسسة لجلسة تحقيق، كما اطلعت النيابة على دفاتر حضور الموظفين وانصرافهم.

وكشفت المناظرة الأولية لجثث الضحايا أن الوفاة حدثت نتيجة إصابتهم بحروق شديدة، وتستمع النيابة لأقوال عدد من مسئولي المؤسسة، وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة وسرعة إجراء التحريات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل المؤسسة العقابية التابعة لوزارة التضامن بمنطقة المرج، وانتقلت سيارات الإطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، وقامت قوات الحماية المدنية بمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتمت عملية إخماد الحريق.

وبالفحص تبين مصرع 6 أطفال وإصابة 19 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى المشرحة.