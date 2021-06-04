شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء 5 عقارات فى وسط بالإسكندرية بسبب هبوط أرضى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، أنه بناء علي الإشارة الواردة من غرفة عمليات المحافظة، وقع هبوط أرضى أدى إلى ميل عقاري رقم 20 و22 شارع سيدي قشطم وأرقام 21و23 و25 شارع سيدى على البدوي كوم الدكة وتم إخلاء العقارت بمعرفة رئيس حي وسط.
وأشارت مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية ، إلى أنه بناء علي توجيهات الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية ، توجه علي الفور فريق الإغاثة المكون من سعيد حسين وهدي مهني رئيس وحدة كوم الدكة وسناء كمال باحثة بالوحدة وفريق الإغاثة بمؤسسة التكافل الأجتماعي، وتبين أنه تم إخلاء السكان لحين العرض على لجنة المنشأت الهندسية بحي وسط لوجود خطورة على السكان.
وتم حصر الأسر المتضررة وعددها 15 أسرة وعمل أبحاث اجتماعية وتم صرف مساعدات استثنائية عاجلة لكل أسرة من مؤسسة التكافل الأجتماعى وجاري استكمال مستندات صرف مساعدة الإعاشة من بند الإغاثة بالمديرية.