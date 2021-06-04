"خفير سابق".. حبس المتهم بسرقة فيلا الفنان سيد رجب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس المتهم بسرقة فيلا الفنان سيد رجب بالبدرشين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة السرقة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية لجريمته؛ حيث قرر أنه ترك العمل في الفيلا منذ 6 أشهر، وقرر سرقتها لمرور بأزمة مالية.

وأضاف المتهم أنه نظرا لعلمه بوجود كلبي حراسة قرر التخلص منهما لعدم مهاجمته وفضح أمره، فأعد لهما طعاما مسموما ووضعه أمامهما عقب قفزه من أعلى السور وتسلله للداخل مستغلا خلو الفيلا من القاطنين بها بعد مراقبته لها لفترة علمه بخروج الفنان وزوجته ونجله، وما أن تأكد من تناول الكلبين للطعام ونفوقها تسلل لداخل الفيلا عبر نافذة المطبخ لتفادي مشاهدة حارس الفيلا له، وتمكن من الاستيلاء على أسطوانتي غاز وفر هاربا.

أجرت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها في تعرض فيلا الفنان سيد رجب بمدينة البدرشين للسرقة حيث قررت تفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت دخول وخروج المتهم.

واستمعت الأجهزة الأمنية بالجيزة لأقوال الفنان سيد رجب حيث قرر أنه لم يكن متواجدا وقت وقوع الجريمة حيث كان بخارج الفيلا لتصوير أحد أفلامه بينما كانت زوجته ونجله بالخارج أيضا.

وأضاف الفنان أنه علم بالواقعة من خفير الفيلا الذي فوجئ بوفاة الكلبين واختفاء بعض المحتويات فاتصل هاتفيا بمدير أعماله الذي أخبره بما حدث وقال رجب أن الكلبين كانا من فصيلة "لابرادور ريتريفر" وتوليا حراسة الفيلا منذ عدة سنوات.

وأشارت تحريات العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة ان المتهم كان يعمل بحراسة الفيلا منذ 6 أشهر وعندما ترك العمل قرر سرقتها ولعلمه بوجود كلبي حراسة فكر في التخلص منهما فوضع لهما السم في الطعام وعندما نفق الكلبين تسلل الى الفيلا عبر نافذة المطبخ واستولى على بعض المحتويات وفر هاربا.

وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز سرقة فيلا الفنان سيد رجب بمدينة البدرشين حيث تمكنت من ضبط المتهم الذي استولى على بعض المتعلقات من داخل الفيلا.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم تمكن من قتل كلبي حراسة للفيلا وسرقة جزء من محتوياتها، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وأمر اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة، بلاغا يفيد بسرقة فيلا الفنان سيد رجب بمنطقة البدرشين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث، إلى مكان الواقعة وتبين أن هناك كلبين حراسة تم قتلهما وأن الجاني دخل من شباك المطبخ.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر لفحص ملابسات الواقعة، وتبين من خلال مراجعة الكاميرات تم التوصل لهوية المتهم وتمكنت القوات من ضبطه وإحالته للنيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.