وزير الري الأسبق: تراجع إثيوبيا عن تعلية الجزء الأوسط من سد النهضة "ليس مفاجأة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، أن التراجع الإثيوبي عن تعلية الجزء الأوسط من سد النهضة إلى منسوب ٥٧٣ بدلا من ٥٩٥ مترًا فوق سطح البحر، واستكمال الملء الثاني العام المقبل، ليس مفاجأة.

وأضاف علام في منشور له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الجمعة، أن التراجع الإثيوبي عن تعلية الجزء الأوسط من سد النهضة، هو السبيل الوحيد لاحتمال تجنب المواجهة مع مصر والسودان، لافتًا إلى أن الاكتفاء بتعلية منسوب البحيرة لـ٥٦٥ مترًا على الأكثر، بما يضمن تشغيل التوربينات المنخفضة.

كان وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، أعلن عدم قدرة بلاده على تعلية منطقة الوسط، مرجحًا الاكتفاء بكمية أقل، إلا أنه لم يعلنها.

كان الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، قال في تصريحات سابقة، إن صور خرجت من موقع سد النهضة، أمس، فسَّرها البعض بأنه تم رفع الممر الأوسط بمقدار 10 أمتار، وآخرون يقولون أربعة أمتار (حسب الصور المرفقة).

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