شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «أرمنت»: إزالة شدة خشبية من سطح منزل مخالف للبناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، غرب الأقصر، بأنه تم رصد مخالفة بناء بدون ترخيص ومخالف للاجراءات القانونية المنظمة لأعمال البناء.

وأوضح أن المخالفة عبارة عن شدة خشبية استعدادا لعمل سقف خرساني لدور ثالث علوي بدون ترخيص على مساحة ١٧٥م٢ بناحية حوض الـ ٥٧ بقرية الرياينة.

تم فك الشدة الخشبية على كامل المسطح والتحفظ على مواد وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.

وتمت أعمال الإزالة تحت إشراف رئيس قرية الرياينة ومشرفين التنظيم .

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.