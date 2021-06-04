شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: تأسيس الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات برأس مال 500 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الوفد السوداني المُشارك في اجتماع مجلس إدارة الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة التي أنشأت في ابريل 2021، ويبلغ رأس مال الشركة 500 مليون جنية بمساهمة مصرية تبلغ 60%.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة هي نتاج العلاقات الإستراتيجية بين الدولتين الشقيقتين، مشيرا إلى انه استمع إلى المشاركين في الاجتماع من الجانبين المصري والسوداني ما تم من إجراءات خاصة بتأسيس الشركة، وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة المصرية السودانية برئاسة الوزير بعد عيد الأضحي المبارك، وذلك للتعرف على إستراتيجية الشركة خلال الخمس سنوات القادمة.

وأضاف، إلى أن الشركة المصرية السودانية سوف تساهم في خلق كيانات اقتصادية أخرى بين الدولتين الشقيقتين إضافة إلى توفير ألاف من فرص العمل للشباب من البلدين.

من جانبه أكد اللواء احمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تساهم في الشركة المؤسسة برأس مال بنسبة 25% ومثلها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة جنوب الوادي بنسبة 10% فيما تستحوذ شركة اتجاهات السودانية على 40% من أسهم الشركة، وأكد حسنين أن التعاون مع شركة اتجاهات السودانية يعود إلى عام 2014، مع إبرام أول عقد معها لتوريد 800 ألف رأس سوداني.

مشيراً، إلى ان شركة اتجاهات السودانية تعاقدت مع وزارة التموين لتطوير وإدارة 25 منفذ تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية متخصصة لبيع اللحوم بنظام الشراكة مع إطلاق علامة تجارية جديدة يطلق عليها

«just meet» إضافة إلى بيع اللحوم الطازجة داخل منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمجمعاتها الاستهلاكية.

من جانبه أكد الوفد السوداني إلى ان التعاون مع وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف يساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، مشيرين إلى الكيان الاقتصادي لهذه الشركة الجديدة سوف يكون له مردود اقتصادي بين البلدين، وفتح أفاق جديدة للاستثمار أيضا، مؤكدين ان الشركة التي تم تأسيسها لديهم قدرات مالية كبيرة وفنية هائلة كما أن شركة جنوب الوادي لديها مجزر ومحجر آلي كبير على حدود البلدين سيساهم في تسهيل التعاون، وكذلك دور جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الشريك الاستراتيجي ايضاً.

حضر الاجتماع من الجانبين كل من اللواء احمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، واللواء الجيلي تاج الدين – نائب رئيس منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان، والصادق يعقوب مدير دائرة التمويل والاستثمار بمنظومة الصناعات الدفاعية، واحمد عوض الله ابراهيم رئيس مجموعة تنمية الصادرات بشركة اتجاهات السودانية، ونصر الدين حسن المدير الإقليمي لمجموعة تنمية الصادرات لشركة اتجاهات، ومحمد حسن عبدالمنعم مدير التسويق والشركات بشركة اتجاهات.