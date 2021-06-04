شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية تتابع تطعيم المواطنيين بلقاح كورونا بجمعية نهضة الشباب القبطي بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنيين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، خاصة خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية.

تفقد وكيل الوزارة جمعية نهضة الشباب القبطي الأرثوذكسي بمدينة الزقازيق، لمتابعة تطعيم المواطنين من الأخوة الأقباط بالجرعة الثانية من لقاح كورونا، بعد مرور ٣ أسابيع على تلقيهم الجرعة الأولي، والتأكد من إنتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم لعملهم بصورة جيدة، وكذلك تقديم الخدمة الطبية للمواطنين والعاملين بالجمعية، حفاظاً عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، فضلا عن التأكد من قياس العلامات الحيوية للأخوة الأقباط بعد التطعيم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع، والأجازات والعطلات الرسمية، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مشيراً إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.