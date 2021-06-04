شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة تعديات على أرض زراعية بمساحة ١٧٥ متر بإسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد وذلك بناحية اصفون .

وقد أسفرت الحملة عن إزالة حالة مخالفة على مساحة ١٧٥م٢ اصلاح زراعي بناحية طفنيس، عبارة عن تعدي بحفر اساسات وتشوين مواد بناء على ارض زراعية دون سند من القانون وتم ازالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة .

وشارك في الحملة صفوت حسن رئيس قرية اصفون بالتنسيق مع مسؤول حماية الاراضي الزراعية وقسم التنظيم بالقرية .

وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالتها في المهد .