شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية» تعلن ضبط مصنع تعبئة كبريت زراعى منتهى الصلاحية في برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق زكى صالح وكيل وزارة الزراعة في الاسكندرية، أن المديرية بدأت زراعة الحقول الارشادية لمحصول الذرة الشامية للعام 2021، من خلال 5 حقول إرشادية تابعة لإدارة برج العرب.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار النهوض بمحصول الذرة الصيفي، حيث قام مهندسي قسم الإرشاد بإدارة برج العرب الزراعية بالمرور على حقول الذرة الإرشادية التي تم زراعتها وملاحظة نسبة الإنبات بها والتي وصلت إلى 100%، وعددها 5 حقول مشاهده وتعليمي وكانت الأصناف المنزرعة هي (فردى١٠ /فردى ١٢٨ /فردى ١٣٢ ) ( ١٧٤ / ١٧٦ / ١٧٨ / ١٨٠ ) (١٣١ / ١٦٨ ) .

وأشار إلى أن الحقول تم زراعته جميعها بالسطارة بفرع ٢٠، فرع ٢١، الميثاق، الجويره، وشدد على عدم الإفراط في الخدمة قبل الزراعة حتى لا يسبب تشبع الأرض بالماء فيضر الإنبات، وعدم الإفراط بالماء في رية الزراعة حتى لايضر الإنبات، والتأكيد على توسيع مسافات الزراعة حتى في حالة الزراعة للسيلاج، وفى حالة الزراعة الكثيفة يتم الخف في إرتفاع ١٥ سم وليس بعد ذلك لأن الزراعة على مسافات من ٢٥-٣٠ سم تعطى أوزان أعلى في السيلاج للفدان الواحد، والعناية بمقاومة الحشائش مبكرا، وعدم تعطيش الذرة لمدة تصل إلى ٢٥ يوم نهائيا.

وفى سياق متصل، وبناءاً على تكليف المهندس طارق زكي صالح وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، شنت لجنة من قسم الرقابة على المبيدات بقيادة المهندس عبدالرحمن محمد كمال رئيس قسم الرقابة على المبيدات والمهندس محمود محمد إسماعيل مفتش الرقابة على المبيدات حمله في منطقة العامريه، تم خلالها ضبط مصنع منتهي الترخيص يقوم بتعبئة كبريت زراعي وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتسليم التقارير للشرطة المختصة.

"زراعة الاسكندرية : ضبط مصنع تعبئة كبريت زراعى منتهى الصلاحية فى برج العرب .. و5 حقول ارشادية للذرة الشامية (صور)

"زراعة الاسكندرية : ضبط مصنع تعبئة كبريت زراعى منتهى الصلاحية فى برج العرب .. و5 حقول ارشادية للذرة الشامية (صور)

"زراعة الاسكندرية : ضبط مصنع تعبئة كبريت زراعى منتهى الصلاحية فى برج العرب .. و5 حقول ارشادية للذرة الشامية (صور)

"زراعة الاسكندرية : ضبط مصنع تعبئة كبريت زراعى منتهى الصلاحية فى برج العرب .. و5 حقول ارشادية للذرة الشامية (صور)

"زراعة الاسكندرية : ضبط مصنع تعبئة كبريت زراعى منتهى الصلاحية فى برج العرب .. و5 حقول ارشادية للذرة الشامية (صور)

"زراعة الاسكندرية : ضبط مصنع تعبئة كبريت زراعى منتهى الصلاحية فى برج العرب .. و5 حقول ارشادية للذرة الشامية (صور)