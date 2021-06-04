شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: توفير فرص عمل للشباب والفتيات بالقرى الأكثر إحتياجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على ضرورة الإستمرار في تنفيذ الدورات والبرامج التدريبية وخاصة في القرى الأكثر إحتياجاً والمدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة بهدف رفع المستوى المعيشى وزيادة الدخل للشباب والفتيات بتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم الإبداعية والإبتكارية من أجل توفير فرص عمل غير تقليدية وهو ما يساهم بدوره في ترسيخ ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال لديهم ، وتحفيزهم وتشجيعهم لإتقان المهن المختلفة التي يتدربون عليها .

وأشار إلى أنه تم التوجيه لإتباع إجراءات التباعد والإلتزام بالتدابير الإحترازية للشباب المشاركين في هذه الدورات للحفاظ على سلامتهم والحد من إنتشار فيرس كورونا المستجد .

جاء ذلك أثناء عرض مدير عام مديرية القوى العاملة محمد عبد الوهاب على محافظ أسوان التقرير الخاص بالنشاط التدريبي للوحدة المتنقلة التابعة للمديرية علي مدار ٦ أشهر.

وأوضح محمد عبد الوهاب بأنه تم إعداد الوحدة التدريبة المتنقلة الخاصة بالتدريب المهني لتقديم خدمة التدريب التحويلى المجاني لشباب الخريجين بمختلف مؤهلاتهم وتوفير عناصر العملية التدريبية ووسائل حمايتها وتوفير مصدر التيار الكهربائى للوحدة حيث إنطلقت فعالياتها بقرية سبيل العرب التابعة لمركز كوم أمبو ، وأيضاً قري وادى الصعايدة بمركز إدفو حيث تم تقديم الخدمات التدريبة بكل قرية لمدة ٣ أشهر ، لافتاً إلى أن برنامج التفصيل والخياطة شهد تنفيذ ٤ برامج تدريبية ساهمت في تخريج ٤٠ متدربة واللاتي قمن بالتدريب على ماكينات الخياطة السريع والأوفر حيث كان يتم شهرياً إجراء الإختبارات العملية والنظرية للمتدربين لتحديد الحاصلات على المراكز الأولى والثانية في كل برنامج تدريبي لضمان الحيادية ، والإستعداد لمنحهن ماكينات خياطة سريع حيث تبلغ قيمة الماكينة الواحدة ٥ ألاف جنيه ، كما يتم التأمين على المتدربات أثناء فترة التدريب ضد الإصابات والحوادث بمكان التدريب ، مع منح جميع المتدربات اللاتي أجتزن الاختبارات شهادات إتمام التدريب معتمدة من المديرية .

وأشار مدير عام مديرية القوى العاملة بأنه تم أيضاً خلال فترة التدريب تنفيذ ٢ برنامج تدريبي علي أساسيات الكهرباء " الخاصة بالمنازل " ساهمت في تخريج ١٥ متدرب ، ويتم منح الحاصلين على المراكز الأول والثاني شنطة عدة ومستلزمات بقيمة ألفين جنيه ، كما تم أيضاً تنفيذ ٢ برنامج للسباكة الصحية ساهمت في تخريج ٦ متدربين وسيتم منح الحاصلين على المراكز الأول والثاني شنطة عدة ومستلزمات بقيمة ألفين جنيه مع تطبيق نفس الإجراءات التأمينية والعملية عليهم .