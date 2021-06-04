شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة فورية فى المهد لـ 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركزى قويسنا ومنوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدات المحلية بمركزي قويسنا ومنوف وبالتنسيق مع ادارة حماية الأراضي الزراعية بمديرية الزراعة وقوات الأمن بشن حملة لإزالة التعديات المخالفة في المهد، أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 2000م2 بقرية طه شبرا بمركز ومدينة قويسنا، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف للقرار رقم ١٠ لسنه ٢٠٢١ بمساحه ٨٠ متر بقريه بهواش التابعة للوحدة المحلية بزاويه رزين وتم مصادره مواد البناء وإزالة المخالفة وذلك لإنتهاء الترخيص الممنوح للمواطن، وكذا تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة ١٦ م2 بقريه دبركى التابعة للوحدة المحلية بطملاى بمركز منوف وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وبالتنسيق مع مديرية الزراعة والأجهزة الأمنية بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية، مؤكداً على أنه لا تهاون في حق الدولة.