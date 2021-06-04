شكرا لقرائتكم خبر عن منها توفير 2750 فرصة عمل..«القوى العاملة» تستعرض جهودها في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة- من 28 مايو الماضى إلى 3 يونية الجاري- أهمها كانت جولة وزير القوي العاملة محمد سعفان في محافظة الإسماعيلية، حيث قام الوزير بتسليم 73 عقد عمل لأصحاب الهمم والقدرات قامت بتوفيرها مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية .

كما شهد توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ممثلة في مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، وشركة جيد تكستايل ايجيبت التي تعمل في مجال الملابس الجاهزة، وافتتاح أول وحدة للمساواة بين الجنسين والتمكين الأقتصادى للمرأه خارج الجهاز الإدارى للوزارة، كما عقد الاجتماع الاسبوعي مع قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، والإجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية من خلال المنصة الالكترونية (زووم) في أعمال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي، وتوفير 2750 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وتحصيل 9 ملايين و600 ألف جنيه مصري مستحقات الضمان الاجتماعي للعمالة المغادرة من الاردن .

وشهد ختام الأسبوع بداية فعاليات مؤتمر العمل الدولي السنوي، بحضور 5000 شخص من أنحاء العالم، ووفودا عمالية ونقابية ورسمية من 187 دولة ولفيفا من المراقبين الدوليين، ويعقد لأول مرة منذ 102 سنة تاريخ إنشاء المنظمة في 1919، بشكل افتراضي، وذلك بسبب القيود الصارمة المفروضة على السفر المطبقة في جميع أنحاء العالم بسبب الوباء، علاوة على الحاجة إلى ضمان صحة وعافية الوفود والموظفين.

وترأس وفد مصر الثلاثي في المؤتمر وزير القوي العاملة محمد سعفان، ومن المقرر أن يلقي كلمة مصر في المؤتمر 8 يونيوالجاري، وتتناول رؤية مصر حول تقرير المدير العام للمنظمة.

ويتناول تقرير المدير العام للمنظمة غاي رايدر المعروض على المؤتمر هذا العام «العمل في زمن كوفيد»، وركز التقرير على مستقبل العمل، ويقترح في نهاية تقريره مشروع وثيقة ختامية للمؤتمر بشأن استجابة عالمية من أجل انتعاش متمحور حول الإنسان للخروج من أزمة (كوفيد- 19).

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث واصل وزير القوي العاملة، جولاته الميدانية لمحافظات الجمهورية، في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص للشباب المصري، ولمتحدي الإعاقة، وتنفيذ مبادرة «مصر بكم أجمل» التي تنفذها وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، حيث قام بتسليم 73 عقد عمل لأصحاب الهمم والقدرات قامت بتوفيرها مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية من خلال الشركات العاملة في القطاع الخاص، ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، وذلك بحضور أحمد جابر مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية، وقيادات المديرية.

وأكد الوزير أن الدولة تقوم بتقديم أوجه الرعاية لهذه الفئة، بكافة أشكالها وصورها، مشيرا إلى أن العقود التي يتم تسليمها اليوم مقدمة من الدولة المصرية، وليس من مسؤول أو جهة معينة، لافتا إلى أن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أولتها كل الاهتمام، وأعطت التوجيهات بتقديم كافة صور الرعاية لهذه الفئة، مشيرا إلى أننا نعمل على تقديم هذه الرعاية منذ عام 2018، وأن ملف ذوي القدرات الخاصة أحد الملفات المهمة الذي تعمل فيه الوزارة، لتحقيق الاستدامة المطلوبة، بدوام تقديم تلك الفرص لهم بصفة منتظمة لحمايتهم اجتماعيا وشمولهم ضمن إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030

وفي هذا الإطار، والجهود التي تبذلها الوزارة في مجال التدريب من أجل التشغيل، شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ممثلة في مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، وشركة جيد تكستايل ايجيبت التي تعمل في مجال الملابس الجاهزة والتى تنتج ماركات عالمية من الملابس الرياضية في أحدث فرع لمصانعها في مدينة الإسماعيلية وتسعى في إطار ذلك لاستقطاب وتشغيل حوالي 4000 عامل من العمالة المدربة في هذا المجال.

وأوضح الوزير أن البروتوكول يهدف إلى تدريب وتشغيل الشباب من الجنسين وفقا لأحدث الأساليب العالمية في هذا المجال وعلى احدث المعدات في مجال الملابس الجاهزة التي توفرها وزارة القوى العاملة من خلال مركز التدريب التابع لها بمحافظة الإسماعيلية لتخريج عمالة مصرية مدربة قادرة على المنافسة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

وأوضح وزير القوي العاملة، أنه بموجب البروتوكول سيتم تدريب 30 عاملا شهريا على مهنة الملابس الجاهزة، وسوف يتم توفير وجبات غذائية ،ووسيلة مواصلات لهم، فضلا عن مكافأة شهرية لكل متدرب تقدر 1800 جنيه، بالإضافة إلى التأمين الاجتماعي على المتدرب خلال فترة التدريب، ويتم تحرير عقد عمل لكل متدرب بعد اختياره وإعادة تقييمه لتحديد الأجر الذي يستحقه بما لا يقل عن 2000 جنيه شهريا على أن تعتبر فترة التدريب ضمن فترة الاختبار المنصوص عليها في قانون العمل .

كما قام الوزير بافتتاح أول وحدة للمساواة بين الجنسين والتمكين الأقتصادى للمرأه خارج الجهاز الإدارى لوزارة القوى العاملة، وتفعيلها داخل المنشآت وأماكن العمل كأول تجربة حقيقية تنفذ على أرض الواقع داخل المنشآت، وتهدف إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل وتمكين المرأة في مجال العمل وتمكين المرأة اقتصادياً ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين .

وقال الوزير عقب الافتتاح أن مصر ممثلة في وزارة القوى العاملة تعتبر من أولى الدول التي قامت بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين وأصبحت مثلاً يحتذى به بين دول العالم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء أول وحدة للمساواة في بداية عام 2019 وتم تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة في عام 2020.

كما قام الوزير خلال جولته، بافتتاح أول حضانة دولية بمصنع جيد تكستايل بمحافظة الإسماعيلية تخدم أبناء العاملين والعاملات بالمصنع والذي يبلغ عدد عمالها 1407 عامل وعاملة، وذلك بحضور أحمد جابر مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية، وقيادات المديرية.

ويعتبر ذلك الحدث الأول والفريد من نوعه داخل محافظة الإسماعيلية بإنشاء حضانة دولية داخل منشأة صناعية على أحدث سبل ووسائل الرعاية والتربية والتعليم الدولية.

وتفقد الوزير خلال جولته أقسام مصنع جيد تكستايل للملابس الجاهزة بالمحافظة، وإجراءات السلامة والصحة المهنية المطبقة داخله، وخطط الإخلاء في حالة الطوارئ، فضلا عن ضمان تنفيذ إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توفير وسائل الحماية والوقاية للعاملين بالمصنع.

ووجه الوزير بتقسيم أماكن تواجد العاملين حسب التخصصات، لاتاحة الفرصة والمسافة لكل منهم لضمان مستوى أداء عالي، وتوفير راحة أكبر للعاملين.

وعلى جانب آخر، اجتمع وزير القوى العاملة، مع قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير أسبوعيا مع رؤساء الإدارات المركزية وقيادات ديوان عام الوزارة لمتابعة ملفات عمل الوزارة خاصة ملفي الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بالوزارة والمديريات .

وتابع الوزير الإجراءات المتبعة للانتقال للعاصمة الإدارية، وما يخص البرامج التدريبية المعدة للموظفين، وموقف التدريبات المتخصصة، وتقديم تقرير أسبوعي حول المستجدات قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة .

هذا وشاركت وزارة القوى العاملة، في الإجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية من خلال المنصة الالكترونية (زووم) في أعمال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي والمقرر عقده إفتراضياً خلال الفترة من 3 إلى 19 يونيو 2021، وذلك بحضور فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية ومجموعة من الوزراء العرب، وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.

في مستهل الاجتماع تم مناقشة بعض المسائل الإجرائية من رئاسة المجموعة العربية وتشكيل لجنتي التنسيق والصياغة، وكلمة المجموعة العربية في المؤتمر، ومنصب رئيس الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي والمناصب الأخرى المنبثقة عن المؤتمر.

كما أعلن وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 2750 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 45 شركة ومصنع قطاع خاص في 12 محافظة لشغلها خلال شهر يونيو 2021 .

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 12 محافظة هي: القاهرة، والشرقية، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والمنوفية، ودمياط، والأقصر، وشمال سيناء، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من مايو 2021 في النشرة السابقة وعددها 1300 فرصة عمل.

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 5 آلاف و689 شاباً، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات الإسكندرية، وبنى سويف، والوادي الجديد، وأسيوط، وبورسعيد، بلغت 132 ألف جنيه، والتفتيش على 2885 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 2857 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 2857 عاملا.

كما شهد حصاد الأسبوع، متابعة وزير القوي العاملة، لسير عملية التدريب بوحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات، في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى إطلاق وحدات التدريب المتنقلة ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك» في قرى ونجوع المحافظات تم إطلاقها على مرحلتين، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وقال الوزير: إن أولى الدورات التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة انطلقت في قرية حوض 10 بمنطقة المنتزه بالإسكندرية في مجال التفصيل والخياطة والكهرباء تركيبات والسباكة، وتستمر لمدة شهر.

وعلي جانب آخر سلمت مديرية القوي العاملة بالمنوفية شهادات اتمام الدورة التدريبية لـ 96 متدرباً على مهنة «التفصيل والحياكة»، بمراكز التدريب المهني بقرية منوف وسرس الليان، واستمرت شهرا كاملا بـ 100 ساعة تدريبية بحضور ممثلين عن مصنعي ناهد عبدالواحد الشافعي ومصنع حسن مدين بمنوف.

وأعلن سعفان، أن مديرية القوي العاملة ببني سويف إنتهت من تنفيذ 4 دورات تدريبية نفذها مركز التدريب المهني التابع للمديرية بقريتي الحلبية وقرية قمبش، استفاد منها 90 متدرباً ومتدربة، في إطار مبادرة «حياة كريمة» لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى ومن خلال مبادرة «مهنتك مستقبلك» التي تنفذها الوزارة.

وقام مدير المديرية الدكتور محمد أنور، بتسليم شهادات إتمام الدورات التدريبية الأربعة التي انتهت بمركز التدريب المهني على مهن التريكو اليدوى، والمشغولات اليدوية من ورد النيل وورق الموز، للمتدربين بعد انتهاء التدريب وعقد الاختبار النهائي.

كما بدأت مديرية القوى العاملة بالبحر الاحمر، قبول طلبات 137 من راغبي العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة على 34 مهنة برواتب مجزية، بالفنادق والقري السياحية التابعة للمحافظة في الغردقة ومرسى علم والقصير، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب .

وقال وزير القوى العاملة: إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأقامت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية برئاسة المهندس خالد الفقي، احتفالية كبيرة لتكريم العمال المثاليين تقديرا لهم ولعطائهم غير المحدود في مجالات عملهم لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص والعام، بمقر النقابة شاطئ البيطاش العجمى بمحافظة الاسكندرية، في إطار احتفالات عيد العمال .

وامتد حصاد الأسبوع ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في تسوية المستحقات المالية لمواطنين مصريين وافتهما المنية وهما على رأس العمل وأخرى تعذر حصوله على مستحقاته وديا بإجمالي 250 ألف ريال سعودي أي ما يعادل مليون و50 ألفا و516 جنيها مصريا .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي أن الوزير، كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات 3 عمال يعملون لدى 3 شركات مقاولات وبترول بالرياض، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وتلقى وزير القوى العاملة تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يحدد خطوات تجديد تصاريح الإقامة في الإمارات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels.

واستطاع مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، بالحصول على مستحقات 6 مواطنين متوفيين لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي للورثة بلغت إجماليها 3969 دولاراً، أي ما يوازى 63 ألف جنيه مصري تقريبا .

كما استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 37 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 519 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 614 ألفاً و141 دولاراً ،أي ما يعادل 9 ملايين و600 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وأصدر وزير القوى العاملة تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا ببحث طلب المواطنة «عاليه .ج.ي» من محافظة القاهرة تطلب المساعدة في معرفة هل يحق لها ولأولادها الأطفال معاش عن زوجها «محمد.ع.ع» وتوفي في 23 يناير 2021، حيث سبق له أن عمل بإيطاليا، وكان يسدد أقساط التأمينات لـ «الأنبس» .

وشهد ختام الأسبوع بدء فعاليات مؤتمر العمل الدولي السنوي، الذي يعتبر الهيئة الأعلى لصناعة القرار في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ويستمر حتي 19 يونيو الجاري، بحضور 5000 شخص من أنحاء العالم، والمؤتمر السنوي يجمع هذا العام وفودا عمالية ونقابية ورسمية من 187 دولة ولفيفا من المراقبين الدوليين، ولكن يعقد لأول مرة منذ 102 سنة تاريخ إنشاء المنظمة في 1919، بشكل افتراضي، وذلك بسبب القيود الصارمة المفروضة على السفر المطبقة في جميع أنحاء العالم بسبب الوباء، علاوة على الحاجة إلى ضمان صحة وعافية الوفود والموظفين.

وترأس وفد مصر الثلاثي في المؤتمر وزير القوي العاملة محمد سعفان، ومن المقرر أن يلقي كلمة مصر في المؤتمر 8 يونيوالجاري، وتتناول رؤية مصر حول تقرير المدير العام للمنظمة.

ويتناول تقرير المدير العام للمنظمة غاي رايدر المعروض على المؤتمر هذا العام «العمل في زمن كوفيد»، وركز التقرير على مستقبل العمل، حيث أشار إلى أنه نظرا لتفشي جائحة (كوفيد- 19) فقد تغير هذا الأمر رأسا على عقب، على أقل تقدير في المستقبل القريب، وهذا الأمر ألقى على منظمة العمل الدولية عبئا في أن تصب اهتمامها الآن على تعزيز متمحور حول الإنسان من أزمة لم يسبق لها مثيل، اجتاحت عالم العمل منذ آخر دورة عقد المؤتمر، تتخذ من إعلان المئوية لمنظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل خارطة الطريق التي تسلكها .

وقال المدير العام في تقريره «تلك هي المهمة التي يصبو إليها تقدير المدير العام الإسهام فيها، فهو يحدد الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي تخلفها الأزمة ويبين الاستجابة إليها والدروس التي استخلصها إلى الآن والتحديات الماثلة أمام المضي قدما بخطى أفضل لبناء انتعاش متمحور حول الإنسان، ويقترح المدير العام لمنظمة العمل الدولية في نهاية تقريره مشروع وثيقة ختامية للمؤتمر بشأن استجابة عالمية من أجل انتعاش متمحور حول الإنسان للخروج من أزمة (كوفيد- 19).

ومن المقرر أن تبدأ الجلسات العامة في 7 يونيو وسيتحدث خلالها رئيس الاتحاد السويسري،، ويلي ذلك البيانات الافتتاحية لرؤساء مجموعات أصحاب العمل والعمال في المؤتمر.

كما ستعقد قمة عالم العمل يومي 17 و18 يونيو الجاري ،التي تحمل عنوان: «التحرك الدولي من أجل استجابة (كوفيد -19) ومحورها الإنسان، مع استمرار الجلسات لمدة 90 دقيقة كل يوم، وتشمل القمة جزءا رفيع المستوى مع رؤساء الدول والحكومات، وحلقة نقاش مع ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال .

ومن المقرر أن يعقد في 10 يونيو الجاري اجتماع لليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال، وإطلاق تقرير عن عمالة الأطفال .

القوى العاملة في أسبوع: توفير 2750 فرصة عمل ورايدر" يقدم وثيقة لمؤتمر العمل الدولي للخروج من كورونا

القوى العاملة في أسبوع: توفير 2750 فرصة عمل ورايدر" يقدم وثيقة لمؤتمر العمل الدولي للخروج من كورونا

القوى العاملة في أسبوع: توفير 2750 فرصة عمل ورايدر" يقدم وثيقة لمؤتمر العمل الدولي للخروج من كورونا