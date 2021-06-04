شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: بدء التدريب على 5 مهن جديدة وفقا لاحتياجات سوق العمل بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوى العاملة بسوهاج بدأت التدريب على خمس دورات تدريبية جديدة، منها دورتين على برامج الحاسب الآلي تتضمن مجموعة الأوفيس، ودورة مهارات لغة إنجليزية تتضمن أربع مستويات، فضلا عن دورة مصمم الجرافيك، ودورة طاقة شمسية .

وقال الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج: إن المديرية قامت بالتعاون مع الجهات الخارجية ووقعت معها 5 بروتوكولات تعاون لدورات تدريبية في مركز التدريب المهني بسوهاج للشباب والفتيات على مهن متنوعة يتطلبها سوق العمل، وهذه الدورات هي: دورتين على برامج الحاسب الآلي تتضمن مجموعة الأوفيس،ودورة مهارات لغة إنجليزية تتضمن أربع مستويات، ودورة مصمم الجرافيك، ودورة طاقة شمسية .

ولفت إلى أن اختيار الدورات جاء بناءً على احتياجات سوق العمل ورغبات المتدربين التي أبدوها أثناء التقديم ،حيث تم عمل التوجيه والإرشاد المهني الذي قام به المتخصصين من مركز التدريب لتحديد مدى توافق مؤهلات راغبي التدريب مع الدورات التدريبية ورغباتهم.

وأكد أن الدورات لاقت إقبالا كبيراً من الشباب والفتيات نظرا لوجود دورات مستحدثة يتم تنفيذها لأول مرة، حيث توجد قوائم انتظار سيكون لهم الأولوية في الدورات القادمة .

وأشار إلى أن الدورات تستمر لمدة شهر كامل بعدد مائة ساعة تدريبية لكل دورة 80% عملي و20% نظري يتخللها ندوات تثقيفية في حقوق العمال وواجباتهم والسلامة والصحة المهنية طبقا للضوابط الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003 وريادة الأعمال لتحفيز المتدربين على فتح مشروعات لهم بعد انتهاء التدريب وذلك بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج.

وقد روعي في اقامة الدورات اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم للورش، وارتداء الكمامات، وتوافر كافة الأدوات اللازمة للتعقيم ومراعاة تخفيض عدد المتدربين في كل دورة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

القوي العاملة :بدء التدريب علي خمس مهن جديدة وفقا لاحتياجات سوق العمل بسوهاج

القوي العاملة :بدء التدريب علي خمس مهن جديدة وفقا لاحتياجات سوق العمل بسوهاج