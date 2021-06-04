بقيمة 100 مليون جنية.. تمويل جديد لمشروع البتلو لصغار المربين وشباب الخريجين

يأتى هذا على ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة جمعيات المجتمع المدنى فى المشروع القومى للبتلو من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من المشروع والوصول إلى أكبر عدد من المزارعين والمربين.

من جانبه، أوضح طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداحنه أنه يمكن الإستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرة على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).