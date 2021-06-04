شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة أسوان يترأس اجتماع منسقي اللجنة الفرعية للزمالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، ورئيس اللجنة الفرعية للزمالة المصرية بمحافظة أسوان، اجتماع اللجنة، بحضور الدكتورة نجلاء عيسى منسق الزمالة المصرية بالمحافظة، ومنسقي مستشفيات الصحة بالمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى آلية اعتماد بعض الأقسام الطبية بمستشفيات المحافظة ضمن برنامج الزمالة المصرية، وآلية اعتماد المدربين، من داخل وخارج المستشفيات ضمن البرنامج.

يذكر أن برنامج الزمالة المصرية يهدف إلى التدريب والتعليم الطبي للأطباء بأحدث الوسائل العلمية، وتبادل الخبرات والمهارات العملية والعلمية، للارتقاء بمستوى الأطقم الطبية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأداء لمواكبة التطور في الخدمة الصحية، وتكوين كوادر طبية قادرة على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.