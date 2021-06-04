شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي الحصاد الأسبوعي لمحصول القمح المورد للصوامع والشون في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُعد محافظة الشرقية من أكبر محافظات الجمهورية من حيث مساحة الرقعة الزراعية، والتي تصل إلى 880 ألف و670 فدان، حيث تمثل 82% من اجمالي المساحة الكلية للمحافظة، وتحتل الشرقية المركز الأول على مستوي محافظات مصر في إنتاجية محصول القمح لسنوات عدة على التوالي.

ويعتبر القمح من المحاصيل الإستراتيجية التي تحصل على الأولوية القصوي من الإهتمام والمتابعة لأنه مرتبط برغيف العيش، وتتركز زراعته في كل أنحاء المحافظة وخاصة المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، ومستحوز على أكثر من 41% من إجمالي مساحة المحافظة المنزرعة بمساحة مزروعة بلغت 408898 فدان هذا العام

وفي هذا السياق تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الحصاد الإسبوعي لسنابل القمح مع وكيلي وزارتي الزراعة والتموين، للإطمئنان على مدى سلامة وصوله لصوامع وشون المحافظة، والبالغ عددها 47 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

أشار محافظ الشرقية أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتي اليوم لصوامع الحسينية ذات سعة تخزينية تقدر 20 ألف طن بلغت ٥٦٦١٥ طن و٩٠٦ كيلو قمح، وصوامع أبوحماد ذات سعة تخزينية 20 الف طن بلغت ٤٥٦١٠ طن و٢٠٥كيلو قمح، وصوامع ههيا ذات سعة تخزينة 20 ألف طن قد بلغت ٤٥٠٥٦ طن و٣٩٥ كيلو قمح، وصوامع صان الحجر البحرية ذات سعة تخزينية 25 الف طن قد بلغت قد بلغت (٦٣١٠٧) طن و(٧٥) كيلو قمح، وكذلك صوامع الكسارة بالصالحية الجديدة ذات سعة تخزينية 70 الف طن قد بلغت (٤٦٩٠٩) طن و(١٣٢) كيلو قمح، وصوامع الزقازيق المعدنية ذات سعة تخزينية 15 الف طن قد بلغت قد بلغت (١٤٩١٨) طن و(٧٤٩) كيلو قمح، وكذلك صوامع مضرب الزقازيق ذات سعة تخزينية 10 آلاف طن قد بلغت قد بلغت (٣٤٣٦) طن و(٦٤٢) كيلو قمح، وصوامع المني ذات سعة تخزينة 50 ألف طن قد بلغت (٤٩٢٢١) طن و(٣٥) كيلو قمح، وايضاً صوامع العاشر من رمضان ذات سعة تخزينية 35 ألف طن قد بلغت (٣٤٨٠١) طن و(٣٩٠) كيلو قمح حتى اليوم.

وفي سياق متصل أوضح محافظ الشرقية أن إجمالي الأقماح الموردة حتى اليوم لكل من صوامع والشون والبناكر التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والبالغ عددها ( 15) صومعة وشونة بلغ (٣٥٥٨٥) طن و(٥٠) كيلو من القمح المحلي، كما تم توريد لصوامع وشون وبناكر قطاع شركة مطاحن شرق الدلتا والبالغ عددها (20) صومعة وشونة (٢٢٧٤٣١) طن و(٧٦٠) كيلو من القمح المحلي، وكذلك تم توريد لصوامع وشون وبناكر التابعة لشركة المصرية للصوامع والتخزين والبالغ عددها ( 9 ) صومعه وشونة (٣٠٩٩٠٢) طن و(١٣٢) كيلو من القمح المحلي، كما تم التوريد لصوامع وشون وبناكر مطاحن شمال القاهرة والبالغ عددهم ( 2) صومعة وشونة كمية قدرها (٦٢٣٨٣) طن و(٣٠١) كيلو، وكذلك توريد لصوامع وشون وبناكر مطاحن جنوب القاهرة والبالغ عددهم ( 1) صومعة وشونة كمية تقدر بحوالي (٧١٨٠) طن و(١٣٩) كيلو، لافتا إلى أنه قد تم الانتهاء من حصاد المساحات المستهدفة بمؤشرات حصاد مبهرة.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وارتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقا لقرار مجلس الوزراء على تحديد أسعار القمح للعام 2021، بحيث تكون بسعر 725 جنيه للأردب لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بزيادة تقدر بقيمة 25 جنيهاً عن أسعار العام الماضى.