شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز في العزل .. تعطيل «المهمة المستحيلة » مجددًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة«باراماونت بيكتشرز» توقف تصوير الجزء السابع من سلسلة أفلام «المهمة المستحيلة» جراء دخول بطلها، توم كروز، العزل الصحي؛ إثر إصابته بفيروس كورونا.

وجاء في بيان الشركة التي أعلنت تعطيل التصوير لمدة أسبوعين جاء بعدما ثبت إصابة أفراد من طاقم العمل بفيروس كورونا.

لكن صحيفة «زا صن» البريطانية قالت إن النجم توم كروز لم يكن ضمن من تأكدت إصابتهم لكنه يخضع للعزل الصحي.

وجاء في بيان «باراماونت»: «لقد أوقفنا الإنتاج مؤقتا في المهمة المستحيلة 7 حتى 14 يوني بسبب نتائج فحوصات فيروس كورونا الإيجابية أثناء الاختبارات الدورية.. نحن نتبع جميع بروتوكولات السلامة وسنواصل مراقبة الوضع».

ونقلت صحيفة «زا صن» البريطانية عن مصادر لم تسمها، قولهم إن نتائج فحوص 14 من طاقم العمل جاءت إيجابية بعد تصوير مشهد في ملهى ليلي، وإنه سيتعين على كروز، مثل غيره من الأشخاص الذين يعملون في الموقع، أن يخضع للعزل الذاتي لمدة 14 يوما.

وجدير بالذكر توقف التصوير بسبب الجائحة العام الماضي؛ إذ استؤنف التصوير العام الماضي في دول من بينها النرويج وإيطاليا وبريطانيا، وتم تسريب تسجيل صوتي لتوم كروز في ديسمبرالماضي، وهو يصرخ في بعض أفراد طاقم الفيلم بسبب عدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.