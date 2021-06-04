شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يعتمد ترقية 347 معلما وأخصائيا بالتربية والتعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية قراراً بترقية (347) معلما واخصائيا من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية إلى الوظيفة الأعلى وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وقرر محافظ المنوفية ترقية عدداً من أعضاء هيئة التعليم شاغلوا وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، والذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين وحصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية، على أن يتم منح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانوناً وعلاوة الترقية إعتباراً من الشهر التالي لصدور القرار.

كما قرر محافظ المنوفية نقل (121) معلما واخصائيا من أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات والذين استوفوا برامج التنمية المهنية والمتطلبات التي أقرتها الاكاديمية المهنية للمعلمين والذين تم منحهم شهادة الصلاحية اللازمة إلى التخصصات، والمواد الأخرى، والوظائف، والمراحل التعليمية المختلفة، وذلك طبقاً للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 41 لسنة 2020.

وأكد المحافظ أن تلك القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والإهتمام بأعضاء هيئة التعليم والحرص على دعم المعلمين مهنياً وإجتماعياً