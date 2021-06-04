شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم: منح طلاب الدبلومات "كيس جيل مطهر وكمامة" يوميا أثناء الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تأكيد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى ضوء الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي الجارى، وحرص الوزارة على تأمين الطلاب والمعلمين فى لجان السير والكنترولات ضد فيروس كورونا، يتم توزيع المستلزمات الطبية من مطهرات وكمامات وخلافه.

وتابعت الوزارة: إنه يتم تسليم الطالب 1 كمامة يوميا و1 كيس جيل مطهر و2 كمامة قطنية لكل إدارى عن فترة الامتحان بواقع كمامة عن الامتحان النظرى وكمامة عن الامتحان التحريرى، و2 كمامة بلاستيكية لكل إدارى عن فترة الامتحانات بواقع كمامة عن الامتحان التحريري وأخرى عن العملى، إضافة إلى مجموعة من المطهرات 1 لكل مبنى مكونة من 30 لتر كحول أثناء فترة الامتحانات العملية والنظرية، مشددة على ضرورة التعقيم اليومى للجان السير.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية يوميا للكشف عن المعادن وتفتيش الطلاب، مع توفير كواشف حرارية لكل لجنة 3 أجهزة مع التأكد من صلاحيتها للعمل، وفى حالة توافر بوابات التعقيم يتم التأكيد يوميا من توافر المستلزمات الطبية من كحولات لتشغيل هذه البوابة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم من رؤساء اللجان بالتواصل مع المديريات التعليمية لاستلام الأصناف المطلوبة قبل انطلاق الامتحانات غدا السبت لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الطلاب والمعلمين خلال فترة أداء الامتحانات.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





بتوجيهات الرئيس السيسي.. معدات هندسية وأطقم مصرية تعبر معبر رفح لغزة

بتوجيهات من الرئيس السيسي عبرت اليوم منفذ رفح معدات هندسية واطقم مصرية لقاع غزة للمساهمة في إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة، وفقا لما ذكرته قناة إكسترا نيوز في خبر عاجل لها.





انخفاض الحرارة واضطراب الملاحة البحرية غدا والصغرى بالقاهرة 19 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، انخفاض فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا ، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا السبت، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب وجنوب البلاد ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من خليج السويس وخليج العقبة وجنوب سيناء وجنوب غرب البلاد ، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 5 متر

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.





العربية: روسيا تعلن استئناف رحلات الطيران السياحى إلى مصر

أعلنت روسيا استئناف رحلات الطيران السياحى إلى مصر بعد توقف دام قرابة 6 سنوات، وفقا لما ذكرته قناة العربية، فى خبر عاجل لها.



كانت وزارة الخارجية الروسية، قالت سابقاً إن استئناف الرحلات الجوية العارضة إلى منتجعات مصر سيتم خلال صيف العام الحالي.



وفي تصريحات له، قال رئيس هيئة الطيران المدني المصرية لرويترز في فبراير، إن رحلات الطيران المباشر بين روسيا ومطاري شرم الشيخ والغردقة ستُستأنف فى مارس بعد تعليقها لأكثر من خمس سنوات.





مجلس الوزراء: التعامل مع 97 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال مايو الماضى

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تضمن موقف رصد شكاوى المواطنين المسجلة على الموقع الإلكتروني للمنظومة خلال شهر مايو الماضي، واستجابة الجهات الحكومية المختلفة وتعاملها لحل مختلف المشكلات.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى رسالة شكر وتقدير لجميع العاملين فى المنظومة، وجميع المتعاونين معها فى الجهات الحكومية، الذين يبذلون جهودا واسعة لرصد وتلقى الشكاوى من المواطنين، والعمل على حلها، خاصة فى ظل تحديات كثيرة، على رأسها جائحة كورونا.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة تلقت ورصدت خلال شهر مايو الماضي ٩٧ ألف شكوى وطلب واستغاثة، حيث تم التعامل معها واتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع القيادات المختصة على كافة المستويات، ويأتي ذلك في إطار حرص والتزام الحكومة برئاسة الدكتورمصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتيسير سبل تلقي شكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، والتفاعل معها في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية في هذا الشأن.