شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: إجراءات رادعة لمحاسبة المختصين حال تورطهم بحريق المؤسسة العقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بخالص التعازى لأسر الأطفال الستة الذين توفوا أمس نتيجة حادث حريق بإحدى عنابر المؤسسة العقابية بمنطقة المرج، داعية الله أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنها ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة لمحاسبة المسئولين المختصين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعى بالمؤسسة العقابية فى حال تورطهم فى الحادث، فى ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة، مشيرة إلى أنها فور وقوع الحادث انتقلت على الفور إلى الموقع لمتابعة تطورات الحادث والاطمئنان على باقى الأطفال فى المؤسسة وقد شاهدت تحقيقات النيابة التى بدأت ليلة أمس حول أسباب وقوعه.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن العنبر كان يضم 25 حدثا تم إنقاذ 19 منهم فور وقوع الحريق الذى نجم عن ماس كهربائى، وتقديم كافة سبل الدعم النفسى لهم.