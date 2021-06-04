محافظة القاهرة تسكن سوق أبو المكارم بالمنطقة الصناعية.. صور

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه جارى الانتهاء من تسكين سوق "أبو المكارم" الجديد والذى تم إنشاؤه بالمنطقة الصناعية بجوار مسجد أبو المكارم الزغل بحى غرب مدينة نصر بالتزامن مع الانتهاء من الأعمال الجارية به.

محمد يوسف

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