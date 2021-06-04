شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تسكن سوق أبو المكارم بالمنطقة الصناعية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه جارى الانتهاء من تسكين سوق "أبو المكارم" الجديد والذى تم إنشاؤه بالمنطقة الصناعية بجوار مسجد أبو المكارم الزغل بحى غرب مدينة نصر بالتزامن مع الانتهاء من الأعمال الجارية به.
وسوق "أبو المكارم" الجديد مقام على أرض أملاك الدولة على مساحة 1500 م2 وتحمل تكاليف انشاؤه النائب محمد مصطفى السلاب فى إطار تفعيل دور المجتمع المدنى فى مشاركة الأجهزة التنفيذية فى تقديم الخدمات للمواطنين.
ويضم السوق 47 محل ومخصص لنقل الحرفيين المتواجدين بما يسمى سوق 42 بالحى السابع والذى يقع ضمن أعمال استكمال إنشاء محور الفردوس 2 .
والسوق الحضارى الجديد مجهز بالكامل ومزود بكافيتريا ودورات مياه ومصادر للكهرباء ، ويقوم أصحاب المحال فى السوق بأعمال السمكرة والسباكة وبيع قطع الغيار .