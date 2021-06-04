شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: إصدار 9650 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاح الحيوانى والداجنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن انه تم خلال الشهور الخمس الأولى من العام الجارى إصدار (9650) ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة انشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة، من خلال محاضر معاينة مشتركة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بالتيسير على المربيين، وخاصة الصغار منهم، ودعم مشروعات الانتاج الزراعى المختلفة، وعلى رأسها مشروعات الانتاج الحيوانى والداجني، لافتا إلى أن إجمالى ما تم اعتماده من تمويل جديد للمشروع القومى للبتلو خلال الشهور الخمس الاولى من هذا العام، بلغ قيمته الاجمالية 1,4 مليار جنيه استفاد منه 8950 مستفيد لتسمين 87945 رأس من الماشية ليصبح جملة المستفيدين من صغار المربين من المشروع القومى للبتلو حتى الأن 28 ألف مستفيد بإجمالى تمويل 4,6 مليارات جنيه لشراء وتسمين 309 ألف رأس، كذلك تم إعتماد253 مليون جنيه لإنشاء ورفع كفاءة 79 مركز لتجميع الألبان طبقاً للمواصفات القياسية ضمن المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان.

واشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، الى انه تم خلال نفس الفترة الموافقة على تسجيل (4200) تسجيله لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم (2530) محلية، (1670) مستورده، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والقياسية، فضلاً عن إصدار عدد (325) موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير واشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى، لافتا الى انه تم ايضا تكثيف حملات المتابعات على صغار المربيين للتأكد من اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وأشار سليمان إلى أنه تشكيل (55) لجنة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والمركز الاقليمى للأغذية والاعلاف والشرطة المختصة ومديريات الزراعة المختصة للمرور والتفتيش المفاجئ على مصانع ومحلات الاتجار فى الاعلاف لضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى ومناعى، كذلك تم اجراء المتابعات الفنية وتجارب التجانس على عدد (220) مصنع اعلاف ببعض محافظات الوجه البحرى والقبلى للتأكد من جاهزية المصانع لإنتاج اعلاف مطابقة للمواصفات القياسية والتى تحقق أعلى معدلات أداء سواء للحيوان أو الدواجن أو الأسماك.

وأكد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تم الموافقة على تصدير كمية 32 طن طيور مجمده، فضلا عن 15.5 مليون بيضة مائدة، و622 ألف بيضة تفريخ بياض، و558 بيضة تفريخ تسمين و51 ألف كتكوت بياض عمر يوم كذلك 500كجم صفار بيض مبستر، و650 طن منتجات داجنه مجمدة، كذلك تم الإشراف على إعدام واعادة تصدير 135 طن إضافات أعلاف غير مطابقة للمواصفات القياسية والتى استوردت على أساسها، مشيرًا إلى أنه تم تنظيم (20) ندوة توعوية وإرشادية ببعض محافظات الوجه البحرى والقبلى لصغار مربى ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة لتعريفهم بالمشروعات القومية والفرص التمويلية التى توفرها الدولة والوزارة من أجل تنمية وتطوير ثرواتنا الحيوانية والداجنة.