شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى "حماة السماء -1" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُختتمت فعاليات التدريب المصرى الباكستانى المشترك " حماة السماء- 1 " ، والذى نفذته عناصر من قوات الدفاع الجوى المصرى والباكستانى للمرة الأولى بجمهورية مصر العربية بالميادين المجهزة لقوات الدفاع الجوى.

تضمنت المرحلة الختامية من التدريب قيام عناصر من قوات الدفاع الجوى المصرى والباكستانى بتنفيذ رمايات صاروخية للتعامل ضد الأهداف الجوية فضلاً على تنفيذ رمايات المدفعية المضادة للطائرات لعدة رمايات ضد العديد من الأهداف الأرضية والجوية وإصابتها بكفاءة عالية مماعكس المستوى الراقى الذى وصلت إليه القوات المشاركة فى التدريب والسرعة والدقة فى رصد وتمييز الأهداف المعادية والتعامل معها وتدميرها.

وألقى اللواء أركان حرب محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى كلمة نقل من خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للعناصر المشتركة فى التدريب ، مشيداً بالمستوى المتميز الذى ظهرت عليه العناصر المشتركة فى التدريب لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة للجانبين .

من جانبه أكد الفريق حمود الزمان قائد قوات الدفاع الجوى الباكستانى على أهمية تنفيذ تدريب "حماة السماء-1" مع قوات الدفاع الجوى المصرية مما يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الإستراتيجى بين البلدين الصديقين.

وفى نهاية التدريب تم تكريم عدد من العناصر المتميزة المشاركة فى التدريب لكلا الجانبين .