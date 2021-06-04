شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يوافق على اعتماد 100 مليون جنيه تمويل جديد لمشروع البتلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى وافق على اعتماد مبلغ (مائة مليون جنيه) لعدد 250 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالى عدد رؤوس ماشية (خمسة الاف) رأس فى جلسته الاخيرة ليصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومى للبتلو حتى الآن حوالى 4,6 مليار جنية لاكثر من 28 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 309 ألف رأس ماشية.

يأتى هذا على ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمشاركة جمعيات المجتمع المدنى فى المشروع القومى للبتلو، من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من المشروع والوصول إلى أكبر عدد من المزارعين والمربين.

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من جانبه، أوضح طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه يمكن الاستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرة على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).