شكرا لقرائتكم خبر عن باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. البيت الأبيض يدرج 28 شركة صينية على القوائم السوداء.. بايدن يحتفل مع زوجته "جيل" بعيد ميلادها الـ70.. الرئيس التونسى يطالب بتعزيز التعاون مع أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكي لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة بجميع الأحداث العالمية أو العربية، ينشر " الخليج 365" ملخصًا لأهم الأخبار الموضوعات خلال الساعات الماضية.



باكستان تنفق حوالى ربع مليار دولار على شراء لقاحات كورونا

أعلن رئيس مركز القيادة والتحكم الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان أسد عمر أن بلاده أنفقت ما يقرب من 250 مليون دولار على شراء اللقاحات المضادة لكورونا حتى الآن.



ليبيا وفرنسا تبحثان تفعيل اتفاقيات التجارة والاستثمار بين البلدين

بحث رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، مع عدد من رجال الأعمال والشركات الفرنسية تحديث وتفعيل الإتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجالات التجارة والإستثمار.

كندا تزيد الغرامات إلى 5 آلاف دولار ضد مخالفى الحجر الصحى الفندقى

زادت الحكومة الكندية، الغرامة المفروضة على المسافرين جوًا، الذين يرفضون الحجر الصحى فى فنادق حددتها لمدة ثلاثة أيام بعد وصولهم إلى كندا.



أمريكا تخصص 240 مليون دولار لدعم السوريين والدول التى تستضيفهم

أعلنت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة عن تمويل إنسانى بقيمة 240 مليون دولار لدعم الشعب السوري، واللاجئين السوريين والدول التى تستضيفهم، داعية إلى السماح بوصول المساعدات .

بايدن يحتفل مع زوجته "جيل" بعيد ميلادها الـ70 فى نزهة بالدراجات.. فيديو

احتفل الرئيس الأمريكى جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، سيدة الولايات المتحدة الأولى، بعيد ميلادها السبعين، حيث أتمت 70 عاما، أمس الخميس، الثالث من يونيو.



الوكالة الفلسطينية: 153 انتهاكًا إسرائيليًا ضد الصحفيين خلال شهر مايو

أفاد تقرير فلسطيني، حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين، فى الأرض الفلسطينية خلال شهر مايو، بأن تلك الانتهاكات بلغت 153 انتهاكًا بحقهم ومن بينهم شهيد واحد.

الصين تعلن تلقيح 700 مليون مواطن بلقاح فيروس كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، إعطاء أكثر من 700 مليون جرعة من لقاحات (كوفيد-19) فى جميع أنحاء الصين، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

إخماد حريق ضخم فى واجهة مجمع تجارى بالكويت.. فيديو وصور

أعلنت قيادة الدفاع المدنى فى الكويت، أن فرقها سيطرت على حريق اندلع فى الكسوة الخارجية لواجهة أحد المجمعات التجارية فى محافظة حولي، وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام فى الدفاع المدني، أن "مراكز .

العربية: البيت الأبيض يدرج 28 شركة صينية على القوائم السوداء للمستثمرين

أفادت قناة العربية، فى خبر لها، أن البيت الأبيض أعلن إدراج 28 شركة صينية على القوائم السوداء للمستثمرين.

المغرب: نتحكم فى تطور جائحة كورونا ويجب تفعيل خطة الانعاش الاقتصادى

قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثمانى، إن المغرب مازال متحكماً فى تطور جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى اتساع دائرة المطعمين فى إطار عملية التطعيم، الذين بلغ عددهم حوالى 9 ملايين مواطنة ومواطن .

مفاوضات السلام السودانية: لا يوجد اختلاف جوهرى بين الحكومة والحركة الشعبية

أكد ضيو مطوك مقرر فريق وساطة مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية و "الحركة الشعبية – شمال – جناح عبد العزيز الحلو"، أنه لا يوجد اختلاف جوهرى بين الطرفين، وأن الوساطة تسعى لإيجاد لغة مقبولة .

يونيسيف: السنغال تتلقى الدفعة الثانية من لقاح استرازينكا ضمن مبادرة كوفاكس

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أن السنغال سوف تتلقى الدفعة الثانية من لقاح استرازينكا المضاد لفيروس كورونا والتى ستبلغ 184 ألف جرعة وذلك فى إطار مبادرة كوفاكس التى تقودها منظمة الصحة العالمية .

الأثنين المقبل.. محافظى وكالة الطاقة الذرية يناقشون ملفات سوريا وكوريا وإيران

يعقد مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الإثنين المقبل، اجتماعه الدورى وسط حضور محدود لممثلى الدول الأعضاء إلى جانب مشاركات أخرى عبر الانترنت بسبب قيود جائحة كورونا .



الرئيس التونسى يطالب بتعزيز التعاون مع أوروبا فى الاستثمار وتشغيل الشباب

أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، تمسك بلاده بشراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء، ودعا إلى وضع مقاربة جديدة للعلاقات التونسية الأوروبية، تأخذ بعين الاعتبار التحولات السياسية والاقتصادية .

الخارجية الروسية تسلم سفارة اليابان مذكرة احتجاج على سلوك سفينة صيد يابانية

سلَّمت الخارجية الروسية مذكرة احتجاج للسفارة اليابانية فى موسكو على سلوك سفينة صيد يابانية، دخلت المنطقة الاقتصادية الروسية الخالصة قرب جزيرة "ساخالين".

نائب وزير الدفاع الروسى يحذر من نشوب حرب باردة جديدة

حذر نائب وزير الدفاع الروسى ألكسندر فومين، من إمكانية نشوب حرب باردة جديدة، مشيرا إلى أن العالم يشهد الآن تحديات جديدة وخطيرة تهدد الأمن الجماعي.