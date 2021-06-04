أخبار مصر

بحضور مدبولي وجبالي.. تشييع جنازة والدة رئيس مجلس الشيوخ من مسجد المشير - فيديو

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

شيعت بعد ظهر اليوم الجمعة، جنازة والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بمحافظة المنيا.

وشارك في تشييع الجثمان عدد من الوزراء وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة، على رأسهم المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وتقدم الحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية.

وحضر الجنازة وكيلى مجلس الشيوخ بهاء الدين أبو شقة وفيبى فوزى، والدكتور شوقى السيد أستاذ أستاذ القانون الدستورى، والمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، والمستشار محمد إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، والدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا