بحضور مدبولي وجبالي.. تشييع جنازة والدة رئيس مجلس الشيوخ من مسجد المشير - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

شيعت بعد ظهر اليوم الجمعة، جنازة والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بمحافظة المنيا.

وشارك في تشييع الجثمان عدد من الوزراء وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة، على رأسهم المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وتقدم الحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية.

وحضر الجنازة وكيلى مجلس الشيوخ بهاء الدين أبو شقة وفيبى فوزى، والدكتور شوقى السيد أستاذ أستاذ القانون الدستورى، والمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، والمستشار محمد إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، والدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية.