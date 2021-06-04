قبل مناقشته بالنواب.. ننشر أبرز 10 معلومات عن قانون صندوق الطوارئ الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب- نشأت علي:

يستعد مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الذي وافق عليه مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأخيرة وأحاله للنواب.

ويرصد "الخليج 365" أبرز 10 معلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة كالتالي:

- يهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.

- يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

- بموجب القانون ينشأ صندوق يسمى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

- يتبع الصندوق رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والمدير التنفيذي.

- يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من محافظ البنك المركزي المصري وينوب عن الرئيس حال غيابة، ووزراء الصحة والسمان، المالية، التعليم العالي، التضامن الإجتماعي، ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.

- يصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

- يختص مجلس أمناء الصندوق، برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه، منها وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق، ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، وإصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة.

- مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئون الصندوق، وتصريف أموره وإدارة الأعمال والأنشطة التى يتولاها، وله أن يتخذ مايراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه.

- تتكون موارد الصندوق من المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، 2% ( اثنان بالمائة ) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة ، 3% ( ثلاثة بالمائة ) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، 1% ( واحد بالمائة من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان .

كما تشمل الموارد، المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ، ويقبلها مجلس الإدارة ، عوائد استثمار أموال الصندوق، المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات ، وفقا لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.

- إعفاء أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم فى حدود الغرض الذى أنشئ من أجله.​