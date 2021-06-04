تفاصيل التحقيق في واقعة سرقة فيلا الفنان سيد رجب: "كنت بصور فيلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجرت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها في تعرض فيلا الفنان سيد رجب بمدينة البدرشين للسرقة؛ وقررت تفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت دخول وخروج المتهم.

واستمعت الأجهزة الأمنية بالجيزة لأقوال الفنان سيد رجب؛ وقرر أنه لم يكن متواجدًا وقت وقوع الجريمة حيث كان خارج الفيلا لتصوير أحد أفلامه بينما كانت زوجته ونجله بالخارج أيضًا.

وأضاف الفنان أنه علم بالواقعة من خفير الفيلا الذي فوجئ بوفاة الكلبين واختفاء بعض المحتويات فاتصل هاتفيًا بمدير أعماله الذي أخبره بما حدث، مشيرًا إلى أن الكلبين كانا من فصيلة "لابرادور ريتريفر" وتوليا حراسة الفيلا منذ عدة سنوات.

وأشارت تحريات العقيد محمد عبدالشكور مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة أن المتهم كان يعمل بحراسة الفيلا منذ 6 أشهر وعندما ترك العمل قرر سرقتها ولعلمه بوجود كلبي حراسة فكر في التخلص منهما، فوضع لهما السم في الطعام، وعندما نفق الكلبان تسلل إلى الفيلا عبر نافذة المطبخ واستولى على بعض المحتويات وفر هاربًا.

وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز سرقة فيلا الفنان سيد رجب بمدينة البدرشين؛ حيث تمكنت من ضبط المتهم الذي استولى على بعض المتعلقات من داخل الفيلا.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم تمكن من قتل كلبي حراسة للفيلا وسرقة جزء من محتوياتها، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وأمر اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة، بلاغًا يفيد بسرقة فيلا الفنان سيد رجب بمنطقة البدرشين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث، إلى مكان الواقعة وتبين أن هناك كلبي حراسة تم قتلهما، وأن الجاني دخل من شباك المطبخ.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر لفحص ملابسات الواقعة، وتم من خلال مراجعة الكاميرات التوصل لهوية المتهم، وتمكنت القوات من ضبطه، وإحالته للنيابة التي باشرت التحقيق.