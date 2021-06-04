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الاسم مزارع والمهنة تاجر سلاح في البدرشين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على مزارع بالبدرشين بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية.

أكدت تحريات المقدم حسام بكير وكيل فرقة العياط والبدرشين اتجار مزارع فى الأسلحة النارية والذخائر غير المُرخصة، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب أحمد فايز معاون مباحث البدرشين من ضبطه بمسكنه وبحوزته ( 9 فرد محلي- عدد من الطلقات - مبلغ مالي- هاتف محمول).

واعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف للاتصال بعملائه.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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