"نقد أجنبي وتهريب بضائع أجنبية".. أمن المنافذ يضبط 31 قضية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط قضيتي تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع.

وضُبط في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد عدد 2 قضية، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 27 قضية، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1101 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 159 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم "تزوير المستندات" تم ضبط 1 قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.