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عقاقير مخدرة وأحكام متنوعة.. الأمن يستهدف تجار الأسلحة في القليوبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام حملة مكبرة استهدفت البؤر الأجرامية في القليوبية لضبط الخارجين والمحكوم عليهم الهاربين.

واستهدفت الحملة قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بنطاق المديرية.

وأسفرت جهودها عن ضبط 10 أسلحة نارية، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 12 متهما "لعدد 2 منهم معلومات جنائية"، وضبط 41 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة، بحوزة 51 متهما "لعدد 27 منهم معلومات جنائية"، وضبط 17 متهما ومراقبا هاربين في قضايا متنوعة، وضبط 29 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 2624 حكما قضائيا متنوعا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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