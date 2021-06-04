شكرا لقرائتكم خبر عن لراغبي العمل بالسعودية بدء تطبيق مبادرة «الفحص المهني» الجديدة على 263 مهنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض يفيد ببدء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في تطبيق مبادرة الفحص المهنى، محددة 263 مهنة متنوعة لابد من حصول العاملين فيها على الرخص المهنية من مراكز (الفحص المهني) داخل المملكة .

وقال الملحق العمالى أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض: إن الوزارة حددت خمس مراكز الاختبارات في (الرياض- الدمام- الاحساء- جازان- رابغ ) وتمنح الرخصة لمدة خمس سنوات بعد اجتياز الاختبارات والتى تشمل الجانب النظري والعملي حيث تبلغ مدتها نحو 75 دقيقة، موضحة بدء منح هذه التراخيص للعمالة الوافدة طبقا للمواعيد المحددة للبدء الإلزامي في الحصول على الرخصة المهنية وذلك بالنسبة للشركات العملاقة 3000 عامل فأكثر، تبدأ اعتباراً من 1 يوليو المقبل.

أما الشركات الكبيرة من 500 عامل إلى 2999 عاملا، من 2 سبتمبر 2021، والشركات المتوسطة من 50 عاملا إلى 499 عاملاً من 2 نوفمبر 2021، والشركات الصغيرة من 6 عمال إلى 49 عاملاً من 2 نوفمبر 2021، والشركات المحدودة من عامل واحد إلى خمس عمال من 3 يناير 2022.