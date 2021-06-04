شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل علمي بين الجامعات المصرية وجامعة الفارابي الوطنية القازاقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت السفيرة منال يحيى الشناوي سفيرة جمهورية مصر العربية لدى كازاخستان مع الدكتور Zhanseit Tuymebayev رئيس جامعة الفارابي الوطنية القازاقية بحضور عميد كلية الدراسات الشرقية ونخبة من قيادات وأساتذة الجامعة. كما قامت السفيرة بزيارة كلية الدراسات الشرقية بالجامعة.

وأعرب رئيس الجامعة أثناء اللقاء عن اهتمامه بتعزيز التعاون مع الجامعات المصرية خلال الفترة المقبلة عبر تنظيم عدد من المؤتمرات الافتراضية، والتعاون في مجال المخطوطات وإجراء البحوث المشتركة، مُرحباً بإيفاد الطلاب من مصر وبمشاركة الأساتذة المصريين في العملية التعليمية، وذلك بعد تحسن الأوضاع ذات الصلة بجائحة كورونا. كما تناول دور الجامعة في المجالات المتعددة وخاصةً في مجالات التكنولوجيا والابتكار ونظم المعلومات.

ومن جانبها، أشادت السفيرة بدور الجامعة في العملية التعليمية في كازاخستان حيث تُعد من أقدم الجامعات بها، وتأتى ضمن أفضل 200 جامعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، موضحةً الاهتمام بتعزيز وتدعيم أواصر التعاون بين الجامعة والجامعات المصرية في المجالات المختلفة.