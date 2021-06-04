شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين المنيا» تعلن استلام 90 % من محصول القمح وغلق 7 شون لامتلائها بالغلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم استلام 90 % من المستهدف توريده لمحصول القمح بالمحافظة، حيث تم استلام 319628 طن قمح، من خلال 41 مركز تجميع من العدوة شمالا، حتي دير مواس جنوبا.

وأكد «يوسف» في تصريحات صحفية، أنه تم إغلاق 7 شون، لامتلائها بالمحصول. وجاري استقبال باقي المحصول بعدد 34 مركز تجميع بالمحافظة، وصولا للمستهدف 300 ألف طن .

واضاف «يوسف»، عملية التوريد تتم بشكل طبيعي، داخل الشون والصوامع، والهناجر، ووسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية .

يذكر أن المساحة المنزرعة بالمحافظة، 250 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 22 إردب للفدان، وبإجمالي 5،5 مليون إردب، تمثل ثلث إنتاج الجمهورية من المحصول .