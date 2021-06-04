شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية غدًا.. تعقيم 353 لجنة بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت 353 لجنة موزعة على 13 إدارة تعليمية بمحافظة كفر الشيخ، أعمال رش وتطهير وتعقيم، استعداداً لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية، غداً السبت، الموافق 5 يونيو الجاري.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من ارتداء كمامات وتباعد اجتماعي، واستمرار تعقيم كافة المدارس واللجان الامتحانية قبل أداء الإمتحانات وبعدها، حفاظا على صحة الطلاب.

وشدد المحافظ على توفير كافة سبل وأدوات الوقاية بالمدارس ،مؤكداً أنه تم التنسيق مع اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ لتأمين اللجان، ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف، وتخصيص حجرات للعزل، وأن يكون بكل لجنة من اللجان الامتحانية 14 طالباً فقط.

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الامتحانات ستبدأ الامتحانات غداً السبت، الموافق 5 يونيو الجاري، وتنتهي يوم 10 يونيو 2021م وتم توزيع الجدول على المدارس، مشيرة إلى أنها شددت على تطبيق الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة الطلاب، مؤكدة أنه يؤدي الامتحانات 57 ألف و676 طالباً وطالب في 353 لجنة موزعة على 13 إدارة تعليمية، بالإضافة إلى 10 كنترولات فرعية وكنترول مركزي بديوان المديرية، برئاسة المهندس يوسف البسيوني، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

وأضافت تم الانتهاء من تسجيل بيانات الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم، وتم الانتهاء من تسليم أرقام الجلوس لجميع الطلاب، وتشمل أرقام الجلوس، رقم الجلوس الطالب، واللجنة التي سيؤدي الامتحان أمامها ،وجدول الامتحان.

وقالت وكيل وزارة تعليم كفر الشيخ، تم الانتهاء من تجهيز المدارس واللجان، وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، حفاظا على صحة الطلاب، فضلًا عن رش وتعقيم المدارس وتجهيز البوابات الإلكترونية ،واللجان الطلابية والكواشف الحرارية، للكشف على الطلاب حراريًا قبل دخولهم اللجان.

الجدير بالذكر أن الامتحانات تبدأ غداً السبت الموافق، 5 يونيو الجاري، بامتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، بمدة ساعتين ونصف، من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة ونصف، ويوم الأحد الموافق 6 يونيو سيؤدي الطلاب امتحانات مادة الجبر، لمدة ساعتين ،من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة، ويوم الاثنين الموافق 7 يونيو يؤدى الطلاب امتحان مادة العلوم، لمدة ساعتين، من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة ،وسيؤدون الطلاب امتحان مادة الهندسة يوم الثلاثاء، الموافق 8 يونيو، لمدة ساعتين، من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة، ويؤدون امتحان مادة اللغة الأجنبية يوم الأربعاء، الموافق 9 يونيو لمدة ساعتين من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة، ويؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، يوم الخميس، الموافق 10 يونيو، لمدة ساعتين من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة صباحا، مؤكدة أن المواد غير المضافة للمجموع، «التربية الدينية، التربية الفنية، الحاسب الآلي» تم الانتهاء من امتحانها بالمدارس وتم رصدها على قاعدة الوزارة .