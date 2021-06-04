شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن شبرا الخيمة وبهتيم مساء اليوم 8 ساعات بسبب توسعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انقطاع المياه عن مناطق "شبرا الخيمة – بهتيم" بمحافظة القليوبية، لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 4 / 6 / 2021، وحتى الساعة السادسة فجر غدا السبت الموافق 5 / 6 / 2021، نظراً لقيامها بانهاء أعمال توسعات محطة مياه شبرا الخيمة.

وأهابت الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.