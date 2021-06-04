شكرا لقرائتكم خبر عن مأموريات للأحوال المدنية لاستخراج بطاقات رقم قومى للسيدات بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوفد قطاع الأحوال المدنية عدد من المأموريات لتستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى (لعدد من المواطنين "نظراً لظروفهم الصحية" بمحال إقامتهم وبالمستشفيات بمحافظات "المنوفية، كفرالشيخ، القاهرة"، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وقام القطاع برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق المرأة بإيفاد مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات من أهالى (عدد من قرى محافظة المنوفية) ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.

كما واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة") بمقر فرع القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتسليمها لهم تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.