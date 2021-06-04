شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وإزالة 12 منشأة وكشك وسحب 5 مركبات توك توك فى حملات بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت محافظة الجيزة، استمرار أحياء ومراكز المحافظة فى شن حملات تحقيق الانضباط بالشارع والالتزام بالإجراءات الاحترازية ورفع مستوى الخدمات، تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن قطاعات عجوزة 1 وعجوزة 2 شهدت حملات مكبرة لأجهزة حى العجوزة وشرطة المرافق وجهاز السرفيس والنقل الجماعى بالجيزة لضبط المخالفات ورفع الإشغالات والتى أسفرت عن غلق مخزن بشارع الخليل وكافيه بشارع الهادى ونادى صحى بشارع الفردوس وكشك بشارع وادى النيل لمخالفتها للإجراءات الاحترازية و"كلبشة" عدد من السيارات بشارع أحمد عرابى لانتظارها الخاطئ وتحرير 6 محاضر مخالفة وتوقيع الغرامات الفورية على مرتكبيها.

كما تم تحرير 8 محاضر عدم ارتداء الكمامة خلال حملات الضبط التى قامت بها أجهزة حى الدقى على عدد من المواقف العامة بنطاق الحى، وتحرير 6 محاضر للانتظار الخاطئ، وانتهى حى الهرم من تركيب بلاط الإنترلوك بشارع سيف النصر المتفرع من شارع زغلول ورفع المخلفات على جانبى عدد من قطاعات طريق اللبينى.

وفى مركز ومدينة البدرشين تم غلق 2 مقهى لتقديمها الشيشة ومصادرة 11 شيشة و 45 مضبوطات إشغال متنوعة وتحرير 5 محاضر لعدم إرتداء الكمامة، كما يجرى وضع الطبقة الرابطة الخاصة بأعمال رصف طريق ابو رجوان شارع الدكمى ودهان كبارى "أبوصير، زويل، العزيزية، مثلث سقارة"، وأغلقت الحملات بحى شمال الجيزة 3 مقاهى مخالفة للإجراءات ومصادرة 13 شيشة و37 كرسى و2 ثلاجة و6 إستاند، فيما أزالت لجان المتابعة والإشغالات بحى جنوب الجيزة 3 أكشاك مخالفة بالإضافة إلى سحب 5 مركبات توك توك ورفع 130 حالة إشغال طريق خلال حملات شملت محيط ميدان المنيب .

وبنطاق حى العمرانية يجرى استكمال أعمال المحارة ودهان واجهات العقارات المطلة على محور خاتم المرسلين بعد أعمال التوسعة إلى جانب زراعة أشجار النخيل بالجزيرة الوسطى وتركيب بلاط الإنترلوك وحفر بالوعات صرف مياه الأمطار.

وقامت ادارة الانارة بمركز ومدينة أطفيح بإجراء أعمال صيانة كشافات الإنارة واستبدال التالف منها بقرية الكداية وطريق 21 إلى جانب زراعة 250 شجرة زيتون بمدخل المدينة و200 شجرة مثمرة بنطاق قرية صول.

ومن خلال حملات النظافة تم رفع 158 طن مخلفات بنطاق قرى مركز ومدينة الحوامدية وتسليك شبكة الصرف الصحى بشوارع سوق أبوجبر و الجزيرة ومسجد نمرة بالإضافة إلى إصلاح أعطال مياه الشرب بشوارع مطحن الشرابى و فجر الإسلام والوحدة.

وبمساهمة من المجتمع المدنى قام مركز ومدينة منشأة القناطر بتركيب 2 عامود إنارة داخل مقابر قرية الإخصاص وتوصيل 25 لمبة ليد، كما تم تنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بقرى أبوغالب ووردان والمنصورية.