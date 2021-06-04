شكرا لقرائتكم خبر عن برقم الجلوس .. نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية الأزهرية بالإسكندرية وأسماء الأوائل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية، بحضور الشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات، ومجدي محمد على مدير التعليم الإعدادي، وعصام المرعشلي مدير التعليم الابتدائي.

وسلم رئيس المنطقة الازهرية،، النتيجة الابتدائية لأسامة يونس رئيس كنترول الشهادة الابتدائية، والاعدادية لحسن عبدالقادر رئيس كنترول الشهادة الإعدادية، وهنأ الطلاب الاوائل من الشهادتين منتمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح ومشيدا بالمنظومة التعليمية الازهرية في المحافظة.

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وجاء أوائل الشهادة الابتدائية الازهرية في الاسكندرية للعام الدراسى 2020 / 2021 وعددهم 15 طالب وطالبة، هم الاول احمد رضوان احمد معهد النصر، الاول مكرر امنيه محمد عطيه معهد الراشدين، الأول مكرر جني محمود احمد معهد الراشدين، الاول مكرر ساره حسني الظاهر معهد محمد الفاتح عربي، الاول مكرر عبدالرحمن عادل محمد معهد الميناء الشرقي، الأول مكرر عبدالرحمن محمد توفيق معهد كوثر النجار، الاول مكرر عبدالله محروس عبدالموجود معهد حسين احمد، الاول مكرر على اسامه على معهد طاهر القويري، الأول مكرر محمد السعيد سالم معهد حسين احمد، الأول مكرر محمد جابر على معهد براعم طيبه، الأول مكرر ملك محمد فتحي معهد الدكتور عبدالحليم محمود، الاول مكرر منة الله احمد عبدالفضيل معهد براعم طيبه، الاول مكرر هنا عصام محمد معهد براعم طيبه، الاول مكرر ولاء حسني محمد معهد محمد الفاتح عربي، الاول مكرر يحيى حسن ابراهيم معهد سموحة الابتدائي.

وجاء أوائل الشهاده الاعداديه الازهريه في الإسكندرية 2020/ 2021، 11 طالب وطالبة هم الاول نور محمد امين محمد معهد براعم طيبة الخاصه فتيات عربي، الثاني شيماء رزق محمود معهد فتيات الشعراوى النموذجي، الثاني مكرر عبدالرحمن محمود عوض معهد المدينة المنورة الاعدادي بنين، الرابع فاطمه عبدالفتاح البدري معهد فتيات محرم النموذجي، الرابع مكرر مريم اسماعيل عبدالسلام معهد فتيات الشعراوى النموذجي، السادس يارا السيد ابراهيم خليل معهد فتيات الشعراوى النموذجي، السابع تسنيم أنس أبوالفتوح مليجي معهد براعم طيبة الخاصة فتيات عربي، الثامن عمر محمد عبدالهادي على معهد برج العرب الاعدادى النموذجي، الثامن مكرر مصطفى محمد محمد معهد براعم طيبه الخاصة فتيات عربي، الثامن مكرر هاجر احمد حسين معهد فتيات سموحة النموذجي، الأول كفيف حبيب قربان عبدالقادر رجب معهد المدينه المنوره.