شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد صلاة الجمعة في جميع المحافظات والمدن المصرية والعواصم العربية اليوم 4-6-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر موقع الهيئة العامة للمساحة المصرية مواعيد صلاة الجمعة في 78 من المدن والمحافظات المصرية، وهي أحد مواقيت صلاة المسلمين الخمس اليوم الجمعة 4 يونيو 2021.

ونشرت دار الإفتاء المصرية عبر الموقع الالكتروني الخاص بها على شبكة الإنترنت مواعيد صلاة الجمعة في المدن والعواصم العربية والعالمية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للمساحة المصرية.

يُوضح الجدولين التاليين موعد صلاة الجمعة وفقا للتوقيت المحلي لكل مدينة دولة أو عاصمة وأمام اسم المكان موعد صلاة الجمعة الخاص به.

جدول مواعيد صلاة الجمعة في جميع المدن المصرية اليوم 4-6-2021

المدينة موعد صلاة الجمعة القـاهـرة 11:53 ص الأسكندرية 11:58 ص طنطــا 11:54 ص المنصورة 11:53 ص الزقـازيق 11:52 ص أسيــوط 11:54 ص سـوهاج 11:52 ص بنى سويف 11:54 ص المنـيـا 11:55 ص قـــنا 11:47 ص أســوان 11:47 ص مطـروح 12:09 م الغردقـة 11:43 ص الخارجـة 11:57 ص الإسماعيلية 11:49 ص دميـاط 11:51 ص السـلوم 12:18 م نويـبع 11:40 ص حلايــب 11:32 ص شرم الشيخ 11:41 ص الفـيــوم 11:55 ص 06-أكتوبر 11:54 ص كفر الشيخ 11:54 ص الحامول 11:54 ص بلطيم 11:54 ص طابا 11:41 ص راس سدر 11:47 ص الطـــور 11:44 ص دهب 11:40 ص ابوزنيمة 11:46 ص راس غارب 11:45 ص القصير 11:41 ص برنيس 11:36 ص سفاجة 11:42 ص مرسى علم 11:39 ص شلاتين 11:36 ص سيدى برانى 12:14 م الضبعة 12:04 م العلمين 12:02 م واحة سيوة 12:16 م موط (الداخلة ) 12:02 م الفرافرة 12:06 م البويطى 12:02 م باريس 11:56 ص المحلة الكبرى 11:54 ص الحمام 11:54 ص نجع حمادى 11:49 ص بورسعيـد 11:49 ص السـويس 11:48 ص العريـش 11:43 ص الطـــور 11:44 ص دمنـهـور 11:56 ص ادفو 11:47 ص اسنا 11:48 ص الأقصر 11:48 ص القاهرة الجديدة 11:53 ص توشكى 11:53 ص الدلنجات 11:56 ص كاترين 11:44 ص السادات 11:56 ص الصالحية الجديدة 11:51 ص العاشر من رمضان 11:51 ص العاصمة الادارية الجديدة 11:52 ص العبور 11:52 ص الفشن الجديدة 11:55 ص المنصورة الجديدة 11:55 ص النوبارية الجديدة 11:51 ص بدر 12:00 م بنى مزار الجديدة 11:48 ص بورسعيد الجديدة سلام 11:46 ص بئر العبد الجديدة 11:52 ص توشكى الجديدة 11:53 ص حدائق العاصمة 11:49 ص رشيد الجديدة 11:42 ص رفح الجديدة 11:55 ص سفنكس الجديدة 11:52 ص شرق العوينات 11:47 ص غرب النوبارية 11:50 ص

جدول مواعيد صلاة الجمعة في المدن والعواصم العربية والعالمية العالمية اليوم 4-6-2021

المدينة موعد أذان صلاة الجمعة ابوظبى 12:21 الدوحة 11:32 الرياض 11:52 المدينة المنورة 12:20 المنامة 11:36 دبى 12:17 مسقط 12:04