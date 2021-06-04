شكرا لقرائتكم خبر عن منشور تحذيري متداول عن عصابات تخترق الهواتف الشخصية.. والحكومة توضح الحقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت منشوراً تحذيرياً منسوباً لوزارة الداخلية يزعم انتشار عصابات تخترق الهواتف الشخصية للمواطنين وسحب محتوياتها بالكامل لابتزاز الضحايا والحصول منهم على الأموال.

وأشار المركز الإعلامي، في بيان، اليوم الجمعة، إلى أنه تواصل مع وزارة الداخلية التي أكدت أن المنشور المشار إليه لم يتم إصداره من الوزارة، وأنه سبق رصد محاولة البعض ارتكاب جرائم اختراق الهواتف الشخصية لابتزاز الضحايا، وسبق لأجهزة وزارة الداخلية ضبط العديد من مرتكبي تلك الجرائم وتوعية المواطنين منها، مناشداً المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أي جرائم من هذا النوع من خلال الاتصال على الخط الساخن (108)، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبي تلك الوقائع.