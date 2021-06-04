شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مناطق عشوائية ترتدي ثوب التطوير بعد تلقيها الدعم المادي بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تخطو محافظة الاسكندرية، خطوات جادة وسريعة في ملف القضاء على العشوائيات الخطرة على مستوى المحافظة، ووضعت البروتوكول الموقع بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء بتخصيص 811 مليون جنيه لتطوير وتأهيل ودرء خطورة 7 مناطق خطرة في الإسكندرية، موضع التنفيذ على الأرض حيث تجري أعمال التنفيذ والتطوير بالمناطق السبعة بالتزامن.

«المصرى اليوم» تنفرد بنشر تفاصيل مشروعات التطوير ومعدلات الأداء والموقف التنفيذي من المناطق العشوائية حالياً، حيث شملت المناطق العشوائية المطورة، منطقة محسن الكبري بالمنتزة أول بتكلفة 108.2 مليون جنية، وسيدي بشر قبلي بالمنتزة أول بتكلفة 74.8 مليون، والعصافرة قبلي المنتزة ثان بتكلفة 244 مليون جنية، ومنطقة دنا والمحروسة بحي شرق بتكلفة بتكلفة 60.6 مليون، ومنطقة الحضرة الجديدة بحي وسط بتكلفة 148.3 مليون جنية، ومنطقة نادي الصيد بحي وسط بتكلفة بتكلفة 89.6 مليون، ومنطقة الدخيلة بحي العجمي بتكلفة 85.3 مليون، وتضم الأعمال تطوير شامل لتلك المناطق من تحسين الحالة العمرانية ورفع كفاءة شبكات البنية التحتية بها وتنفيذ محطات وشبكات لمياه الشرب والصرف الصحي وأعمال رصف الطرق وأعمال إنارة الشوارع، وتأتي الأعمال بما يتماشى مع الاشتراطات التخطيطية والمخطط الاستراتيجي لمحافظة الإسكندرية.

7 مناطق عشوائية ترتدي ثوب التطوير بعد تلقيها دعما ماليا يمثل «قبلة الحياة» لتوديع الخطورة:

المنطقة الأولى:

الدخيلة الجبلية (الشمعدان): مدة التنفيذ: 12 شهر وعدد سكان المنطقة المستفيدين بالتطوير:41169 أسرة ونسبة التنفيذ: 94.6%، والمبلغ المعتمد لتطوير المنطقة: ٨٥٣٢٧٢٨٥ جنيه، والمبلغ المعتمد لتطوير الرصف فقط: ٧٧٠٣٦٣٨٧ جنيه، ونسبة تنفيذ أعمال الرصف: 94.6%، والمبلغ المعتمد لتطوير الإنارة فقط: ٨٢٩١٨٩٨ جنيه، ونسبة تنفيذ أعمال الانارة: 100%، والأعمال التي تمت في الإنارة: تم تركيب عدد ١٢٧٣ ذراع، وعدد ١٨٧ اعمدة انارة، وعدد ١٤٦٠ كشاف.

المنطقة الثانية:

العصافرة قبلي: مدة التنفيذ: 18 شهر، وعدد سكان المنطقة المستفيدين بالتطوير:85000 اسرة، ونسبة التنفيذ: 83.8%، والمبلغ المعتمد لتطوير المنطقة: 244014511 جنية، والمبلغ المعتمد لتطوير الرصف فقط: 93820879 جنية، ونسبة تنفيذ أعمال الرصف: 83.8%، والمبلغ المعتمد لتطوير الإنارة فقط: 11881337 جنية، ونسبة تنفيذ اعمال الانارة: 100%، والأعمال التي تمت في الإنارة: تم تركيب عدد ١٩٠٣ ذراع، وعدد ١٦٠ اعمدة انارة، وعدد ٢٠٨٨ كشاف، والمبلغ المعتمد لتدعم شبكات مياه الشرب:40669670 جنية، والمبلغ المعتمد لتدعم الصرف الصحي:97642625 جنية، وتوقف أعمال الصرف الصحي: مازالت أعمال الصرف الصحي جارية.

المنطقة الثالثة:

سيدى بشر قبلي: مدة التنفيذ: 12 شهر، وعدد سكان المنطقة المستفيدين بالتطوير:66370 اسرة، ونسبة التنفيذ: 80%، والمبلغ المعتمد لتطوير المنطقة: 74769466 جنية، والمبلغ المعتمد لتطوير الرصف فقط: 64567939جنية، بنسبة تنفيذ أعمال الرصف: 80%، والمبلغ المعتمد لتطوير الإنارة فقط: 10201527 جنية، ونسبة تنفيذ أعمال الإنارة: 100%، والأعمال التي تمت في الإنارة: تم تركيب عدد ١313 ذراع، وعدد 314 اعمدة انارة و1685 كشاف.

المنطقة الرابعة:

محسن الكبرى: مدة التنفيذ: 13 شهر، وعدد سكان المنطقة المستفيدين بالتطوير:74700 اسرة، ونسبة التنفيذ: 87%، والمبلغ المعتمد لتطوير المنطقة: ١٠٨.٢ مليون جنية، والمبلغ المعتمد لتطوير الرصف فقط: ٩٢.٣ مليون جنية، ونسبة تنفيذ أعمال الرصف: 87%، والمبلغ المعتمد لتطوير الإنارة فقط: ١٥.٩ مليون جنية، ونسبة تنفيذ اعمال الانارة: 100%، والأعمال التي تمت في الانارة: تم تركيب عدد ١930 ذراع، و500 اعمدة انارة، و2430 كشاف.

المنطقة الخامسة:

دنا والمحروسة: مدة التنفيذ: 12 شهر، وعدد سكان المنطقة المستفيدين بالتطوير:65304 اسرة، ونسبة التنفيذ: 85.5%، والمبلغ المعتمد لتطوير المنطقة: 60573993 جنية، والمبلغ المعتمد لتطوير الرصف فقط: 54877845 جنية، ونسبة تنفيذ أعمال الرصف: 85.5%، والمبلغ المعتمد لتطوير الإنارة فقط: 3290833 جنية، ونسبة تنفيذ اعمال الانارة: 100%، والأعمال التي تمت في الانارة: تم تركيب عدد 562 ذراع، و562 كشاف، وتكلفة اعمال دهان الواجهات: 2405315 جنية.

المنطقة السادسة:

الحضرة الجديدة: مدة التنفيذ: 13 شهر، وعدد سكان المنطقة المستفيدين بالتطوير:121232 اسرة، ونسبة التنفيذ: 88.3%، والمبلغ المعتمد لتطوير المنطقة:148231186 جنيه، والمبلغ المعتمد لتطوير الرصف فقط: 741155160 جنيه، ونسبة تنفيذ أعمال الرصف: 88.3%، والمبلغ المعتمد لتطوير الإنارة فقط: 5077270 جنية، ونسبة تنفيذ اعمال الانارة: 100%، والأعمال التي تمت في الانارة: تم تركيب عدد 937 ذراع، و45 اعمدة انارة، و982 كشاف، والمبلغ المعتمد لتدعم الصرف الصحي:56004500 جنية، وموقف اعمال الصرف الصحي: مازالت أعمال الصرف الصحي جارية، وتكلفة اعمال دهان الواجهات: 12994256 جنية.

المنطقة السابعة:

نادى الصيد: حيث أفادت مدير ادارة تطوير المناطق العشوائية انها لا تستطيع اعطاء أي معلومات بخصوص أعمال التطوير بالمنطقة.

"المصري اليوم" تنفرد بنشر تفاصيل مشروعات "قبلة الحياة" للقضاء على العشوائيات في الإسكندرية (صور)

"المصري اليوم" تنفرد بنشر تفاصيل مشروعات "قبلة الحياة" للقضاء على العشوائيات في الإسكندرية (صور)

"المصري اليوم" تنفرد بنشر تفاصيل مشروعات "قبلة الحياة" للقضاء على العشوائيات في الإسكندرية (صور)

"المصري اليوم" تنفرد بنشر تفاصيل مشروعات "قبلة الحياة" للقضاء على العشوائيات في الإسكندرية (صور)

"المصري اليوم" تنفرد بنشر تفاصيل مشروعات "قبلة الحياة" للقضاء على العشوائيات في الإسكندرية (صور)

"المصري اليوم" تنفرد بنشر تفاصيل مشروعات "قبلة الحياة" للقضاء على العشوائيات في الإسكندرية (صور)

"المصري اليوم" تنفرد بنشر تفاصيل مشروعات "قبلة الحياة" للقضاء على العشوائيات في الإسكندرية (صور)

"المصري اليوم" تنفرد بنشر تفاصيل مشروعات "قبلة الحياة" للقضاء على العشوائيات في الإسكندرية (صور)