شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة عزل بكل كلية.. جامعة الإسكندرية تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية، اليوم الجمعة، لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي بدأت صباح اليوم الجمعة للاطمئنان على سير العملية الامتحانية، ومتابعة كافة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الجامعة لحماية منتسبيها.

وقال «جابر»، أن الامتحانات ستُعقد وسط إجراءات وقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، للحفاظ على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع القائمين على المنظومة، والتى تتضمن تعقيم وتطهير المدرجات، وإلزام جميع القائمين على العملية الامتحانية بارتداء الكمامة الطبية،، وتوفير كافة أدوات التطهير والتعقيم للجان قبل وبعد كل لجنة، وتخصيص لجنة للعزل الصحى بكل كلية، فضلا عن تخصيص غرف عمليات خاصة بالكليات للتعامل مع الحالات الطارئة ومتابعة سير الإمتحانات، وتحديد علامات على بوابات الجامعة تراعى ترك مسافة كافية بين كل طالب والآخر، وقياس درجات الحرارة للطلاب قبل الدخول للمبانى ولجان الامتحان، ومنع التواجد بالطرقات وساحات الانتظار بالجامعة والتوجه مباشرة إلى لجنة الامتحانات، وذلك تحت إشراف مسؤولي السلامة والصحة المهنية بالكليات.

وأشار إلى أن سعة اللجان بالكليات انخفضت بنسبة 30 إلى 40% من سعتها الأساسية، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على جميع الكليات بضرورة توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بينهم، موضحاً أنه تم تركيب بوابات تعقيم في البوابات الرئيسية للجامعة لتعقيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين قبل السماح لهم بدخول الجامعة، وسيتم منع دخول أي طالب للامتحانات دون ارتداء الكمامة الطبية، أما بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبى معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التي تتزامن فقط مع فترة الاشتباه أو الإصابة للطالب وفقاً لما يقرره اللجنة الطبية، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات بعد الشفاء أو التأكد من عدم الإصابة.

لجنة عزل بكل كلية وتعقيم اللجان قبل وبعد .. جامعة الاسكندرية تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني (صور)

لجنة عزل بكل كلية وتعقيم اللجان قبل وبعد .. جامعة الاسكندرية تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني (صور)

لجنة عزل بكل كلية وتعقيم اللجان قبل وبعد .. جامعة الاسكندرية تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني (صور)

لجنة عزل بكل كلية وتعقيم اللجان قبل وبعد .. جامعة الاسكندرية تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني (صور)