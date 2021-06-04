شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية الروسية: استئناف رحلات الطيران العارض لشرم الشيخ والغردقة خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الجمعة عن رئيس شركة إيروفلوت الروسية قوله إن من المتوقع استئناف رحلات الطيران العارض إلى المنتجعات المصرية في غضون أيام بعد توقف دام سنوات.

وجرى تعليق الرحلات إلى الوجهات السياحية في شرم الشيخ والغردقة بعد تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء في أكتوبر تشرين الأول 2015 مما أسفر عن مقتل 224 شخصا.

كانت الطائرة تنقل سياحا روسا من شرم الشيخ إلى سان بطرسبرج في عام 2015 عندما تحطمت فوق شبه جزيرة سيناء، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها في حادث أعلنت جماعة مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتها عنه.