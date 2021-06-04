شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار عند الانخفاض.. سعر الذهب فى مصر وعالميا صباح اليوم الجمعه 4 يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقر سعر الذهب في مصر، في بداية التعاملات، صباح اليوم الجمعه، 4 يونيو 2021، عند الأسعار المنخفضة والتى حققها مساء الخميس، متأثرا بالإنخفاض العالمى الذي شهده الذهب فى الأسواق والبورصات العالمية .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح الجمعة، 920 جنيه، والعيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 805 جنيهات، والعيار 18 قيراطًا، 690 جنيه، والجنيه الذهب «8 جرامات من عيار 21»، 6425 جنيه وهى نفس الأسعار التى أعلنتها مساء الخميس.

بينما واصل سعر الذهب عالميا الانخفاض صباح اليوم الجمعة، حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب خلال دورة الأسيوية بنسبة 0.7% عن أسعار تداولها مساء الخميس، بينما ارتفع مؤشر الدولار، بنسبة 0.08%، والذى تربطه علاقة عكسية مع الذهب .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح الجمعه، 826.76 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»،1,873.48 $،

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب، صباح الجمعه ، 4 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 918 إلى 920 عيار 22 841 إلى 843 عيار 21 803 إلى 805 عيار 18 688 إلى 690 عيار 14 535 إلى 537 عيار 12 459 إلى 460 الاونصة 28541 إلى 28612 الجنيه الذهب 6424 إلى 6440 الكيلو 917714 إلى 920000

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، صباح الجمعه، 4 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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