شكرا لقرائتكم خبر عن قتله بسبب 5 جنيهات.. حبس عاطل طعن تاجرا في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سوق مركز بدر في محافظة البحيرة حادثًا بشعًا طعن خلاله عاطل تاجر داخل سوق قرية عمر مكرم في مركز بدر لرفض التاجر دفع إتاوة 5 جنيهات طلبها منه العاطل، وتسببت الجريمة في وفاة التاجر.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة بدر، بوصول «حلمي .ع .ع» 40 سنة، تاجر إلي مستشفي بدر المركزى، جثة هامدة، وبجسده آثار طعنات من سلاح أبيض.

وكشفت تحريات ضباط مباحث مركز بدر أن أحد الأشخاص يدعي «تامر .ع» له سجل جنائي أعمال بلطجة، طلب من المجني عليه 5 جنيهات إلا أن القتيل رفض إعطائه فقام بطعنه بسلاح أبيض مما أدي لوفاته، وتم نقله إلي مستشفي بدر المركزي جثة هامدة، تم ايداعها في ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بدر من ضبط المتهم وتحرير محضرًا بالواقعة، وتم تحويله إلي نيابة كوم حمادة الجزئية برئاسة المستشار أسامة فودة، رئيس نيابة كوم حمادة للتحقيق.

وانتقل عمرو بيومى وعادل حمودة، وكيلا نيابة كوم حمادة في محافظة البحيرة، إلي مستشفي بدر المركزي لمناظرة جثة المجنى عليه.