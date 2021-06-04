شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة المرورية.. انتظام الحركة واختفاء التكدسات بمحاور القاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظمت الحركة المرورية في الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة، بمحاور وميادين القاهرة والجيزة، وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور، حيث اختفت التكدسات والاختناقات المرورية، بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

كما سادت حالة من السيولة المرورية، أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وانسابت حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، وتواجدت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما تميزت حركة السيارات بالطريق الزراعى، بالسيولة أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات بالانتظام، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.